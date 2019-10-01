Нездоровая?: устроившая разгром участница "Дома-2" взбесилась из-за носков

Жительница телестройки устроила скандал бывшему возлюбленному. Милена Безбородова из шоу "Дом-2" вышла из себя из-за пары носков.

В Сети появился анонс очередного выпуска телестройки. На опубликованном видео звезда шоу "Дом-2" Милена Безбородова цеплялась к экс-избраннику Леше Безусу.

Милена вышла из себя, когда новенькая участница в знак своего расположения подарила Леше теплые носки. Безбородова пришла в мужскую спальню, чтобы забрать презент от соперницы и отправить его в мусор.

Леша спокойно отреагировал на выходку экс-зазнобы. Лишить себя подарка он не позволил. "Оставь, я сам решу, что с ними делать. Я с этой истерией не буду делать ничего", – сказал участник шоу "Дом-2".

Отметим, что, несмотря на расставание, между Миленой и Лешей кипят нешуточные страсти. А все из-за странного или даже нездорового поведения Безбородовой. Участница шоу "Дом-2" то признается бывшему в любви и умоляет вернуться к ней, то кричит, что ненавидит его.

Иногда у жительницы телестройки случаются приступы гнева. В такие моменты девушка не может себя контролировать. Так, например, накануне Милена Безбородова пришла в мужскую спальню и устроила погром. Звезда шоу "Дом-2"разорвала одежду Леши, раскидала и разбила его вещи. После она вышла на улицу и принялась пинать фонари, добежав до Лобного места она накинулась на Лешу Безуса с кулаками.