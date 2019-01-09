"Скакала и садилась на шпагат": Тодоренко откровенно рассказала о беременности

Регина Тодоренко, уже месяц являющаяся матерью, откровенно рассказала о своей беременности. Популярная ведущая призналась, что узнала об интересном положении случайно.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Регина Тодоренко опубликовала свои старые фотографии, сделанные во время съемочного процесса развлекательного шоу, и рассказала о том, что на снимках она запечатлена находящейся на первом месяце беременности. Правда, тогда она еще не знала о своем "пузожителе", хотя и готовилась к зачатию заранее.

"Первый месяц. К вопросу планирования семьи мы подошли со всей ответственностью. Врач порекомендовал мне за два месяца до зачатия начать пить фолиевую кислоту, которая способствует развитию плода, полностью отказаться от курения и употребления спиртного", – рассказала Тодоренко.

Телеведущая подчеркнула, что с первым пунктом у нее не было проблем, потому что она никогда не курила, да и со вторым тоже, поскольку выпивала только по праздникам "в малых дозах". "На этом фото я на первом месяце беременности. Еще ничего не подозреваю о том, что я уже не одна 🙈, поэтому на съемках шоу "Голос Улиц" я прыгала, скакала, садилась на шпагат, пытаясь хоть как-то согреться в жутко холодном павильоне, и развлекала публику", – вспомнила телеведущая.

О беременности Регина Тодоренко узнала случайно, во время переодевания. "В один из съемочных дней, когда я переодевалась в очередной наряд, мне показалось, что с моим телом произошли кое-какие изменения – грудь явно стала больше. Тогда у меня и зародились первые подозрения. После съемок я сразу же купила тест – и вот оно! Тест показал заветные две полоски", – завершила свой пост Регина.

Напомним, телеведущая Регина Тодоренко и популярный исполнитель Влад Топалов стали родителями в начале декабря. Ребенок появился на свет в одной из столичных клиник. Интересно, что выписка проходила в рамках строжайшей секретности. В отличие от многих отечественных знаменитостей, Регина и Влад предпочли обойтись без шариков, камер и кучи друзей.