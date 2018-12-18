Родившая Тодоренко прервала угрожающее молчание

Регина Тодоренко рассказала о состоянии после рождения ребенка. Популярная телеведущая объяснила свое молчание.

Когда певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко в начале декабря стали родителями, заинтересованная общественность ждала опубликования милых фотографий различных частей тела новорожденного, или счастливых артистов со свертком на руках, или еще каких-либо изображений в том же духе, что сейчас очень популярно среди знаменитостей.

Однако новоиспеченные родители никак не отразили свой статус в социальных сетях, более того – выписка из роддома прошла без помпы, скорее даже в рамках строжайшей конфиденциальности. Лишь папарацци умудрились сделать пару кадров, крайне размытых и неопределенных.

При этом на страничках в соцсетях у Влада и Регины регулярно появлялись различные публикации. Вот только они носили скорее деловой характер, чем личный. Тогда многочисленные поклонники встревожились не на шутку и в комментариях даже стали спрашивать, все ли в порядке у Топалова и Тодоренко. А некоторые подписчики, чьи ожидания не оправдались, вовсе разозлились и даже оскорбили артистов, которые, в отличие от многих именитых коллег, предпочли свою личную жизнь сохранить от посторонних глаз.

В итоге пришлось отдуваться Владу Топалову. Он опубликовал пространный текст, в котором попросил фанатов не беспокоить их, не травить его жену, и пообещал обо всем рассказать, когда придет время. После этого выступила Регина Тодоренко. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram телеведущая опубликовала свою фотографию, поблагодарила за поздравления и убедила фанатов, что с ней все в порядке.

"Ребята, хочу сказать спасибо всем вам за ваши слова поддержки и заботу! Не переживайте, у меня все хорошо, я жива и здорова, просто сейчас живу в моменте и радуюсь жизни. Мне уже не терпится поделиться с вами моментом своего счастья и рассказать о своем невероятном опыте!" – призналась счастливая Тодоренко.