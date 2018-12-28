Тодоренко в халате затащила в туалет ошарашенного Топалова

Регина Тодоренко и Влад Топалов продолжают восхищать поклонников. Знаменитости неустанно демонстрируют семейную идиллию.

Сегодня, 28 декабря, свет увидел заключительный в этом году выпуск шоу "Пятница с Региной". Ролик был залит на официальном канале Тодоренко на YouTube.

Видео под названием "Неизданное" включало себя отрывки интервью, не попавшие в финальный монтаж, кадры бэкстейджа и многое другое. Также Регина представила команду, которая помогала создавать второй сезон шоу.

Поклонники знаменитости роликом остались довольны. Многим понравился момент, когда на съемочной площадке появился муж телеведущей певец Влад Топалов. Регина выбежала встречать возлюбленного в халате. Она накинулась на него с поцелуями, а после потащила ошарашенного избранника в туалет. Звезды попросили не тревожить их пару минут.

Отметим, что фанатов, которые досмотрели влог до самого конца, ожидал сюрприз. Титры программы сопровождал плач младенца, скорее всего, это голос малыша, который недавно родился у Тодоренко и Топалова.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в начале декабря. Ребенок появился на свет в одной из столичных клиник. Интересно, что выписка из госпиталя проходила в рамках строжайшей секретности. В отличие от многих отечественных знаменитостей, Регина и Влад предпочли обойтись без шариков, камер и кучи друзей.