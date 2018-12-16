Тодоренко растоптали пассажиры метро

Невинный комментарий поднял волну негатива в отношении известной телеведущей Регины Тодоренко. Артистка посочувствовала решившей спуститься в метро Ксении Бородиной – за что и собрала гневные отклики от пассажиров подземки.

Ксении Бородиной пришлось спуститься в метро, чтобы избежать московских пробок и успеть на очередную съемку. "Психанула", — подписала кар Бородина.

Подписчиков впечатлил не сам факт того, что Ксении пришлось воспользоваться услугами общественного транспорта, сколько оставленный под постом комментарий Регины. "Не свели тебя там с ума?", – спросила Тодоренко, присовокупив к подписи смайлик.

Пользователи юмора не оценили. "Куда уж нам простым смертным-то, такая богиня спустилась с небес. Регина, будь проще!", "Ой, неженка какая. Относилась нормально, теперь мнение поменялось о вас. Еще и ржет! Кто знает, где ты завтра окажешься?", "Там, барышня, не сводят с ума. Что у вас в голове?", – возмущались фанаты.

Бывшая ведущая популярного шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко известна своей простотой в общении с поклонниками. Опыт, полученный в работе над телешоу, помог ей создать проект "Пятница с Региной", который теперь выходит на ее YouTube-канале, напоминает StarHit.

У Регины Тодоренко и Влада Топалова несколько дней назад родился сын. Роды прошли в одной из московских клиник, мальчик появился на свет весом 3,5 килограмма и ростом 59 сантиметров. Молодой отец присутствовал на родах. Топалов рассказал, что мама и малыш чувствуют себя хорошо.