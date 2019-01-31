Роскошная Брежнева затмила молодую модель

Поп-певица опубликовала совместный снимок с моделью Еленой Перминовой. Поклонники Веры Брежневой отметили, что солистка выглядит гораздо лучше своей молодой подруги.

Исполнительница отправилась на несколько дней на Мальдивские острова вместе с манекенщицей Еленой Перминовой. Звезды устроили фотосессию на пляже. Несколько совместных снимков появились в микроблоге Веры Брежневой в Instagram. "Даже в шикарном месте веселее вместе Леной Перминовой. P.S.: могу себе позволить красивую подругу. Как думаете?" – поинтересовалась у своих подписчиков певица.

Некоторые пользователи заявили, что 35-летняя солистка выглядит эффектнее своей 32-летней подруги. "Вера все равно поярче выглядит", "Вера, ты красивее", "Вы – красотка, а вот Лене еще работать и работать над телом", "Вера красивее и фигура лучше", "А где красивая подруга?", "Вера, вашу красоту никакой распрекрасной подругой не затмить!" – писали они.

Остальные подписчики осыпали женщин комплиментами. По их мнению, звезды внешне очень похожи друг на друга. "Шикарные", "Как близняшки! Красотки длинноногие!", "Вы так похожи, как сестры", "Две самые красивые женщины современности!", "Двое из ларца!", "Неприлично быть такими красивыми!" – отмечали они.

Вера Брежнева призналась, что давно мечтала провести отпуск на островах в Индийском океане. Исполнительница сама подарила себе эту поездку. "Я хотела попасть на эти острова много лет… И вот наконец-то появилась возможность – сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. Но, надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня", – цитирует певицу сайт "Комсомольская правда".