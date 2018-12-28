Красавицу Брежневу выкинули из эфира
На днях Брежневой вручили престижную премию Нового радио "Высшая лига". Артистка выступила на церемонии, поразив присутствующих откровенным нарядом и цветущим внешним видом.
НТВ будет транслировать награждение 30 декабря, однако поклонники не смогут увидеть Брежневу на экранах. Ее просто выкинули из эфира. Ходят слухи, что руководство канала приказало добавить Веру в черный список. Отметим, что официального подтверждения этой информации нет.
Поговаривают, что отношения певицы и телевизионщиков уже давно испорчены. Свидетели утверждают, что ранее вокалистка наотрез отказывалась давать комментарии журналистам НТВ. Об этом сообщает Sobesednik.ru.
Напомним, украинская поп-исполнительница появилась на "Главном новогоднем концерте" в спортивном комплексе "Олимпийский" в объемном черном платье с открытым плечом. Некоторые пользователи Сети сравнили ее наряд с мусорным мешком. Вера Брежнева осталась равнодушной к комментариям недоброжелателей. Большинство подписчиков назвали ее образ удачным и заявили, что звезда выглядела роскошно в этом платье.
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