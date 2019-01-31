Взбешенная Собчак обложила матом Шереметьево

Ксения Собчак не нашла приличных слов, чтобы выразить возмущение по поводу работы московского аэропорта Шереметьево, и употребила нецензурные выражения. Гневный пост телеведущая опубликовала в своем Telegram-канале.

Светская львица заявила, что ей уже несколько раз приходилось "кружить над Москвой" в ожидании посадки. Собчак выяснила, что с такой проблемой рейсы в Шереметьево сталкиваются постоянно – об этом рассказали стюардессы.

"Кого вот за это ***, скажите? Третий раз я по 40-50 минут просто жду посадки. А вот что говорят стюардессы, слушайте: "Такого ни в одном городе мира нет!" Кто за это ответствен? Почему по 40 минут люди регулярно должны ожидать посадки, как я сегодня?" – выразила возмущение Собчак в своем канале "Кровавая барыня". Телеведущая предложила всем, кто сталкивался с такой же проблемой, "сигнализировать", передает Пятый канал.

А впечатлениями от поездки в Париж Ксения поделилась в Instagram. В столице Франции в последние месяцы проходят демонстрации протестного движения "желтых жилетов". Митингующие высказывают недовольство повышением энерготарифов и призывают к смене власти, напоминает Ura.ru.

"В Париже. Не подсвечивается. НотрДам. Вы понимаете? Не ДК В Медведково, а НОТРДАМ стоит в темноте (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала телеведущая. Собчак призналась, что обожает Францию, но ненавидит то, что с ней сейчас происходит. "Бомжи в самом центре, грязь, крысы", – пояснила Ксения. По словам светской львицы, на это невозможно смотреть без слез.