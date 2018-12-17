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Красавица Брежнева жестко ответила на грязные оскорбления

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Украинская поп-певица появилась на праздничном концерте в наряде, который некоторые пользователи Сети сравнили с "мусорным мешком". Сама Вера Брежнева равнодушна к комментариям недоброжелателей. 
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В минувшее воскресенье Брежнева посетила "Главный новогодний концерт" в спортивном комплексе "Олимпийский". На мероприятии она появилась в объемном черном платье с открытым плечом. К образу певица добавила туфли на каблуке и крупные серьги. Совместный снимок со звездой разместил шоумен Александр Ревва в своем Instagram. "Вера!!! Был рад повидать тебя и спеть нашу любимую песню..." – написал он.

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Некоторые пользователи раскритиковали наряд Веры Брежневой и сравнили с мусорным пакетом: "Вера в мусорном пакете", "Что за пакет на Брежневой?", "Зачем она надела это платье?", "Вера, ужасное платье, тебя не красит… Такой утонченной натуре не идет мешки носить". Певица не ответила на недовольные комментарии.

Большинство подписчиков назвали ее образ удачным и похвалили ее вкус: "И даже в мусорном пакете она хороша, чертовка", "На мусорный такой пакетик у вас и денежек не хватит… Дуры, кто пишет про наряд", "Платье – супер", "Потрясающе выглядите!" Певица выглядела роскошно в этом лаковом платье.

Напомним, что Вера Брежнева вышла замуж за музыкального продюсера Константина Меладзе в 2015 году. Пара воспитывает двоих детей. Старшая дочь Соня живет в Соединенных Штатах и мечтает работать в киноиндустрии. Младшая девочка Сара осталась вместе с родителями, передает Teleprogramma.pro.

Автор: Полина Крылова17 декабря 2018, 15:43
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