Отказалась стареть: Брежнева снялась в нижнем белье

Вера Брежнева заинтриговала поклонников. Фанаты спрашивают у певицы, где та берет молодильные яблоки.

Сегодня, 13 декабря, 36-летняя Вера Брежнева опубликовала в личном микроблоге откровенное фото. Знаменитость позирует в бюстгальтере.

На черно-белом снимке знаменитость предстает перед взором смотрящего без макияжа и укладки. "Большая ценность и сложность в этом потоке – быть собой.🖤", – подписала Вера пост.

Поклонники были шокированы. Многие задавались вопросом, почему Брежнева не стареет. Ведь не может мать двоих детей выглядеть такой юной.

Фолловеры предлагали разные варианты. Кто-то считает, что Брежнева обязана своим внешним видом хорошей наследственности. Другие же полагают, что Вера никогда не злоупотребляла косметикой и вела здоровый образ жизни, оттого так хорошо выглядит сейчас. К слову, были и те, кто решил, что никакого секрета тут нет – звезда просто опубликовала снимок десятилетней давности.

"Это старые фотки? Не пойму (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Простите, вы точно мать двоих взрослых дочерей? 🌷Вам лет 25 максимум", "Чудеса современной косметологии. А почему бы и нет. Если все выглядит естественно, то я за!", "Боже явно вы не с нашей планеты 🙀Красиииииивааааааяяяя!!!!!👍👍👍👍👍👍😻😻😻😻", "Вы выглядите на 20 лет🔥🔥🔥Ведьма! 🤣", "Естественная красота всегда будет превыше всего😊 Вера, вы прекрасна!!!😍😊", "Вера, вот такой я себе представляла морскую владычицу!!!" – писали пользователи Сети.

Отметим, что Веру Брежневу по праву считают одной из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса. Артистка успевает не только развивать свою карьеру и ухаживать за собой, но и уделять время семье. Звезда заботится о своих детях: 17-летней Соне и Саре, которой уже скоро исполнится девять лет. К слову, девочки унаследовали красоту своей знаменитой мамы.