Новый скандал: пышка из "Дома-2" отчитала любовника

Между Сашей Черно и Иосифом Оганесяном пробежала черная кошка. Молодые люди устроили громкую перебранку.

Instagram-аккаунт Dom2_reality анонсировал очередной выпуск шоу. На сей раз разборки устроили знаменитая своими формами Черно и ее возлюбленный Оганесян.

"Я тебе еще раз говорю, мне плевать на твое настроение. Со мной так разговаривать не надо!" – обратилась к избраннику Саша. "Ты можешь помолчать или это так сложно?" – осек ее Иосиф.

"Я с тобой разговаривать не собираюсь, но если я задаю тебе вопросы, то будь добр мне нормально отвечать!" – парировала девушка. При этом она заявила, что не собирается подстраиваться под плохое настроение молодого человека.

"Сначала под себя начни подстраиваться, потом под кого-то. Ходишь важная здесь!" – ответил раздраженный Оганесян. В таком духе перебранка продолжилась. Чем она закончилась – рукоприкладством или примирением, пока неизвестно. Но, как говорят в народе: милые бранятся, только тешатся.

Поклонники "Дома-2" встали на защиту Оганесяна, раскритиковав Черно. "Халк разбушевался", "Батюшки мои, заклейте ей рот скотчем. Ужас!!!", "Бомбовоз в ярости", "Уже бы молчала в тряпочку", "Лучше бы хату так убирала, как орала", - обрушились на Сашу пользователи соцсети.