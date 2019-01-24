Избитая звезда шоу "Дом-2" взвыла после грязной потасовки
Скандалы Безуса и Безбородовой практически всегда заканчиваются грязным мордобоем и битьем посуды. Из-за явного физического преимущества победителем в неравных схватках с худенькой возлюбленной практически всегда становится Леша.
Побитая Милена, обычно громко воет, надрывно плачет, а после прощает нервного избранника. К слову, сочувствующих девушке среди фанатов шоу "Дом-2" нет. "Он ее когда-нибудь добьет или нет?", "😂😂😂какая любовь👏", "Оскар этой даме!!!за самую драматичную роль", "боксерская груша" – злобствуют пользователи Сети.
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