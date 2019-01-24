Принц Уильям опозорился на весь мир из-за дырявого ботинка
Эксперты по сапожному делу из Лондона встали на защиту члена королевской семьи принца Уильяма. Мастера по ремонту обуви объяснили озадаченным пользователям: у туфлей принца подошва из кожи, и за ними нужен дополнительный уход. Видно, принц и его обслуживающий персонал не находят времени на это трудоемкое занятие – что и становится причиной подобных конфузов. А туфли эти герцог Кембриджский, судя по всему, очень любит и расставаться с ними не желает.
Предметом всеобщего обсуждения стала фотография принца Уильяма из Давоса. На снимке муж Кейт Миддлтон сидит, закинув ногу на ногу – так что дырка на подошве ботинка привлекает внимание зрителя. Пользователи Сети склоняются к мысли, что принц все деньги тратит на супругу, а сам донашивает старые вещи.
OMG Prince William in Davos channeling today shoe with a hole— Kate Effect Affected (@KateMCambridge) 22 января 2019 г.
Pic by @TimesPictures pic.twitter.com/x2Rb3v0x0u
Ранее сообщалось, что обувь всех членов семьи Елизаветы II делается на заказ в королевской обувной мастерской. А новые туфли королевы разнашивают специально обученные женщины, напоминает Teleprogramma.pro.
Прошлым летом в Сети бурно обсуждали брата принца Уильяма, Гарри. Он заявился в дырявых туфлях на свадьбу своего лучшего друга. Комментаторы обвинили принца в неаккуратности. Однако нашлись и те, кто назвал виновной его супругу Меган Маркл – она должна тщательнее следить за гардеробом мужа. Видимо, супруга Уильяма тоже пренебрегает этими обязанностями.
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