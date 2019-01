Принц Уильям опозорился на весь мир из-за дырявого ботинка

Эксперты по сапожному делу из Лондона встали на защиту члена королевской семьи принца Уильяма. Мастера по ремонту обуви объяснили озадаченным пользователям: у туфлей принца подошва из кожи, и за ними нужен дополнительный уход. Видно, принц и его обслуживающий персонал не находят времени на это трудоемкое занятие – что и становится причиной подобных конфузов. А туфли эти герцог Кембриджский, судя по всему, очень любит и расставаться с ними не желает.

Предметом всеобщего обсуждения стала фотография принца Уильяма из Давоса. На снимке муж Кейт Миддлтон сидит, закинув ногу на ногу – так что дырка на подошве ботинка привлекает внимание зрителя. Пользователи Сети склоняются к мысли, что принц все деньги тратит на супругу, а сам донашивает старые вещи.

OMG Prince William in Davos channeling today shoe with a hole



Pic by @TimesPictures pic.twitter.com/x2Rb3v0x0u