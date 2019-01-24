Принц Уильям опозорился на весь мир из-за дырявого ботинка

Дырявая обувь становится традиционным предметом туалетов членов британской королевской семьи. На сей раз протертую подошву своего ботинка продемонстрировал всему миру принц Уильям. Супруг Кейт Миддлтон непринужденно болтал ногой, сидя на сцене Давосского экономического форума.

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