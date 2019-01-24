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Шоу-бизнес

Принц Уильям опозорился на весь мир из-за дырявого ботинка

Принц Уильям. Фото: www.globallookpress.com
Дырявая обувь становится традиционным предметом туалетов членов британской королевской семьи.  На сей раз протертую подошву своего ботинка продемонстрировал всему миру принц Уильям. Супруг Кейт Миддлтон непринужденно болтал ногой, сидя на сцене Давосского экономического форума.
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Эксперты по сапожному делу из Лондона встали на защиту члена королевской семьи принца Уильяма. Мастера по ремонту обуви объяснили озадаченным пользователям: у туфлей принца подошва из кожи, и за ними нужен дополнительный уход. Видно, принц и его обслуживающий персонал не находят времени на это трудоемкое занятие – что и становится причиной подобных конфузов. А туфли эти герцог Кембриджский, судя по всему, очень любит и расставаться с ними не желает.

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Предметом всеобщего обсуждения стала фотография принца Уильяма из Давоса. На снимке муж Кейт Миддлтон сидит, закинув ногу на ногу – так что дырка на подошве ботинка привлекает внимание зрителя.  Пользователи Сети склоняются к мысли, что принц все деньги тратит на супругу, а сам донашивает старые вещи.

Ранее сообщалось, что обувь всех членов семьи Елизаветы II делается на заказ в королевской обувной мастерской. А новые туфли королевы разнашивают специально обученные женщины, напоминает Teleprogramma.pro.

Прошлым летом в Сети бурно обсуждали брата принца Уильяма, Гарри. Он заявился в дырявых туфлях на свадьбу своего лучшего друга. Комментаторы обвинили принца в неаккуратности. Однако нашлись и те, кто назвал виновной его супругу Меган Маркл – она должна тщательнее следить за гардеробом мужа. Видимо, супруга Уильяма тоже пренебрегает этими обязанностями.

Автор: Андрей Евлампиев24 января 2019, 21:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Настоящая сказка: история любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма

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