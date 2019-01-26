Брак с Бузовой может спасти карьеру резидента Comedy Club

Поклонники посоветовали артисту жениться, чтобы повысить шансы на получение разрешения на въезд. В качестве идеальной кандидатки они рекомендовали ведущую шоу "Дом-2".

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов прервал месячное молчание в социальных сетях. Актер признался, что у него был сломан телефон, поэтому он не вел Instagram.

Однако первый пост после длительного перерыва скорее расстроит, чем порадует фанатов – Батрутдинов написал, что США отказали ему в выдаче визы, поэтому все намеченные концерты в этой стране придется отменить.

Артист принес извинения всем, кто его ждал. "Дело в том, что по непонятным причинам мне было отказано в выдаче визы в Соединенные Штаты, и меня не пустили. Я надеюсь, что у нас получится увидеться как-нибудь еще. Я уверен в этом", – написал он.

В заключение он поздравил всех с прошедшими праздниками. Поклонники в ответ начали давать резиденту Comedy Club советы. К примеру, один из пользователей посоветовал жениться, чтобы увеличить шансы на получение визы. В кандидатки в невесты Батрутдинову предложили его подругу – Ольгу Бузову.

"Отказали в визе, потому что не женат. На Бузовой женишься – и ей, и тебе в Америке гастроли давать получится", – написал он.

К слову, в прошлом году ходили слухи о романе Тимура и Ольги, но оба заверили, что дружат с детства и только.