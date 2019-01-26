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Бузова рискнула жизнью ради спорта

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Певица и артистка покорила одну из самых сложных трасс в Куршавеле. При этом призналась, что ей пришлось "часто есть снег".
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Телеведущая "Дома-2" Ольга Бузова в очередной раз поразила своих подписчиков видео с одной из самых опасных горнолыжных трасс. Девушка показала, как ловко ей дается освоение склонов в Куршавеле.

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 "Мы ездили там, где трасс просто нет! Были там, где никто не был, катались по нетронутому снегу. Я не только трогала снег, но и ела его, потому что очень много раз падала", – написала она.

Бузова добавила, что очень счастлива, что ей удалось сделать то, что казалось невозможным для ее уровня катания. Певица призналась, что не могла сдержать слез радости, когда проходила одну за другой красные трассы. Компанию девушки, по ее словам, ей составили друзья. 

Ранее Ольга Бузова демонстрировала своим подписчикам как проводит новогодние каникулы на Мальдивах. На одной из фотографий она была запечатлена в горячей ванне на фоне зимнего пейзажа. Некоторые из поклонников отметили, что Бузовой даже удалось затмить Анастасия Волочкову, отдыхавшую на тех же Мальдивах. 

26 января 2019, 11:40
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