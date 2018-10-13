Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой

Звезда шоу Comedy Club на ТНТ Тимур Батрудинов рассказал о своих отношениях с певицей Ольгой Бузовой и раскрыл причину, по которой восходящей звезде российской эстрады так сложно найти любовь. Напоследок он пожелал ей удачи.

Еще до того. как в эфир стала выходить программа "Замуж за Бузову", многие поклонники не на шутку переживали за личную жизнь певицы и постоянно находили ей женихов из ближайшего окружения. В частности, пользователи Сети были уверены, что она крутит роман с юмористом Тимуром Батрудиновым.

Основания для таких утверждений были, ведь пара постоянно выкладывала фотографии с совместного отдыха. Сами они, однако, утверждали, что просто друзья. "Когда мы вернулись из отпуска, почувствовали, будто ничего и не было. Хотя в соцсетях нас уже успели поженить", – цитирует портал vokrug.tv Тимура Батрудинова. "Но это неудивительно. Она привлекательна, я – чертовски привлекателен. И вопрос, что о ее замужестве, что о моей женитьбе, уже давно мусолился", – добавил он.

Впрочем, женихов Ольги Бузовой Тимур Батрудинов так и не стал и теперь она ищет свою любовь в шоу "Замуж за Бузову". "Говорят, что правильный вариант – "Жениться на Бузовой". Но Ольга себя зарекомендовала девушкой с мужскими вторичными половыми признаками. Она гораздо сильнее многих мужчин. Так что за нее, скорее, "замуж", – заметил Тимур Батрудинов.

Также он рассказал, почему певице так сложно выбрать себе достойного спутника жизни. "Ольга очень строгая в своем выборе. Сейчас она на колоссальном подъеме и достучаться до нее, конечно, будет непросто. Но она хочет любви, и я желаю ей только удачи на этом пути", – заключил юморист.