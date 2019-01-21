"Регина на развод подаст": Топалов признался в любви к Бузовой

Российский музыкант опубликовал в своем микроблоге в Instagram пост, который оставил в недоумении многих его поклонников. Влад Топалов решил необычным образом поздравить ведущую скандального реалити-шоу.

В минувшее воскресенье, 20 января, Ольге Бузовой исполнилось 33 года. С праздником певицу поздравили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Длинное сообщение на своей странице разместил и исполнитель Влад Топалов. Он отметил, что они знакомы уже много лет и с каждым годом их дружба становится только крепче.

"Дорогая моя! С днем рождения тебя, солнце! Ты – прекрасна! Во всем! Мы сто лет знакомы, но, к сожалению, не так часто общаемся, как мне бы хотелось! Но за все эти годы, по непонятным для меня причинам, ты стала мне по-человечески очень близка и любима мной!" – начал свою речь артист.

Музыкант считает, что Бузова невероятно талантлива и является примером для миллионов людей. Он признался, что искренне радуется ее победам. "Ты – талантливая! И, как мы все с каждым годом убеждаемся, талантливая во всем, за что берешься! Ты – пример для миллионов и миллионов людей! И очень достойный пример!" – поделился Топалов.

В конце своей речи он пожелал Ольге здоровья, успехов в карьере и побольше свободного времени на себя. "Я всегда буду тебя защищать, насколько это возможно и нужно! Люблю, ценю, уважаю и крепко обнимаю!" – заключил певец.

Поздравление музыканта не оценили подписчики. Они считают, что такие трогательные слова Влад Топалов должен посвящать своей супруге – Регине Тодоренко. "Регине таких слов даже не писал", "Чересчур", "Если честно, поздравление немного рамки переходит, мне бы было неприятно, если б мой муж так поздравлял другую девушку", "А Регина не будет ревновать?", "А Регина не заревнует с такими поздравлениями?", "Регина на развод подаст", "Надеюсь, Регину это не ранит. Она в миллион раз лучше Оли", – писали возмущенные пользователи. Сам музыкант отказался комментировать недовольные замечания поклонников.