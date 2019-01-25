Отдыхающая в купальнике на морозе Бузова переплюнула оголившуюся Волочкову
Телеведущая отметила январские каникулы в Куршевеле во Франции. В курортный город она поехала вместе со своими близкими подругами. Ольга Бузова регулярно делилась со своими поклонниками снимками и видеозаписями с отдыха. На одной из фотографий она запечатлена в горячей ванне на фоне зимнего пейзажа. "Мое доброе утро. Сейчас перекусим и на склон", – рассказала о своих планах певица.
Если же ее предшественница Анастасия Волочкова столкнулась с критикой подписчиков после публикации снимка в ледяной купели, то Ольга Бузова, наоборот, получила множество комплиментов. "Восхищаюсь вами!", "Олечка, какая же ты красивая! Только тобой любоваться и любоваться", "Такое лицо умиротворенное", "Королева", "Завораживающая красота", "Клевый купальник", "Идеал женщины! Всего добивается сама и всегда счастлива", – написали они.
Не обошлось и без сравнений с известной танцовщицей. "Соревнуетесь с Волочковой? У Вас и день рождения в один день", "Превращается в Волочкову", "Переплюнула и балерину в кадке", – отмечали комментаторы.
Напомним, недавно певица и балерина встретились на Мальдивских островах. Звезды даже разместили совместный снимок в Сеть, на котором Волочкова позирует в откровенном купальнике, а Бузова – в футболке и шортах, передает Teleprogramma.pro.
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