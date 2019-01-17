Победитель "Битвы экстрасенсов" ласкал рыжего мальчика на глазах у жены

31 декабря прошлого года в подъезде дома, где снимает квартиру экстрасенс, запищал котенок. Неравнодушные жители выносили ему еду, но это не помогло заменить животному дом. Тем более, что по внешнему виду было понятно, что котенок все же жил с людьми. После долгих уговоров владельца квартиры Тимофей Руденко взял "рыжее чудо" себе.

"Мы показали мальчика ветеринару, купили лежанку, вкусностей, игрушек, – рассказал Тимофей. – Мальчик пару дней привыкал, и вот теперь по всей квартире бегает забавное существо с ошейником, на нем – медальон с надписью "Степа" (мы с моей девушкой придумали ему такое имя) и с номером телефона, чтобы никогда не потерялся! Мы очень рады, что Новый год подарил нам рыжую морду. Котенок, скорее всего, жил у кого-то, так как к лотку он был уже приучен… До сих пор не укладывается в голове, как можно было его выбросить на улицу!"

Тимофей также рассказал, что коты приходят для успокоения, а значит, возможно, впереди будет что-то сложное. Кроме того, они улучшают энергетику дома. Поэтому теперь ясновидящий с удовольствием и часто ласкает мальчика на глазах у жены, которая занимается домашними делами.

Напомним, что во время новогодних каникул в эфир вышел разоблачительный фильм Бориса Соболева "Идущие к черту". В нем было заявлено, что все участники "Битвы экстрасенсов" – аферисты, шарлатаны и просто сумасшедшие. А весь проект является постановочным и никаких чудес там не происходит.