"Как лечиться?!" – растерянная Чехова просит помощи после известия о болезни

Анфиса Чехова ищет подлеца, который рассказал прессе о ее якобы переутомлении. Теледива возмущена, что кто-то позволил себе распускать про нее грязные слухи. Судя по всему, звезда забыла, что сама рассказала об этом менее двух недель назад.

В Stories своего Instagram Чехова разразилась язвительной отповедью в сторону "Дни.ру". С улыбкой звезда отмечала, что ее оговорили, мол, никогда она не жаловалась ни на какие недуги, и все у нее в высшей степени замечательно – именно такой подтекст улавливался в ее речи.

"Тут мне прислали статейку на "Дни.ру" пишут, что болею, тяжело болею. Что-то там, хроническое переутомление свалило меня, я бросаюсь на людей. Первый вопрос: кто меня сдал? Кто рассказал им правду? Второй вопрос: как лечиться?! Третий вопрос: дайте мне этого журналиста, я на него сорву все свое хроническое переутомление", – пригрозила растерянная знаменитость.

Между тем, в редакции оплеванного Анфисой издания паника. Журналисты спешно собирают планерку, поднимают архивы, судорожно перечитывают все посвященные теледиве материалы.

Бинго! 15 января 2018 года в соцсетях Чеховой был опубликован пост, в котором Анфиса писала: "Сдала я недавно кровь на анализ, и выяснилось, что показатели Кортизола (гормона стресса) у меня зашкаливают. Доктор сказал, что так мог бы выглядеть анализ человека, участвующего в военных действиях🙈😱 Не знаю, что за война там идет внутри меня, но очевидно одно, и это уже мое давнее открытие, мне надо больше отдыхать и расслабляться! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ". Именно эта жалоба знаменитости и легла в основу статьи, в которой, к слову, словосочетание "хроническое переутомление" ни разу не упоминается.

Может быть Чехову обидело предсказание от 22 января, которое для нее любезно предоставила ведунья Саона? Но уж тут вообще не может быть претензий к журналистам. Ведь ни один редактор не отвечает за то, что шепчут духи, показывают руны или передают через космос карты Таро.