"Как лечиться?!" – растерянная Чехова просит помощи после известия о болезни
В Stories своего Instagram Чехова разразилась язвительной отповедью в сторону "Дни.ру". С улыбкой звезда отмечала, что ее оговорили, мол, никогда она не жаловалась ни на какие недуги, и все у нее в высшей степени замечательно – именно такой подтекст улавливался в ее речи.
"Тут мне прислали статейку на "Дни.ру" пишут, что болею, тяжело болею. Что-то там, хроническое переутомление свалило меня, я бросаюсь на людей. Первый вопрос: кто меня сдал? Кто рассказал им правду? Второй вопрос: как лечиться?! Третий вопрос: дайте мне этого журналиста, я на него сорву все свое хроническое переутомление", – пригрозила растерянная знаменитость.
Между тем, в редакции оплеванного Анфисой издания паника. Журналисты спешно собирают планерку, поднимают архивы, судорожно перечитывают все посвященные теледиве материалы.
Бинго! 15 января 2018 года в соцсетях Чеховой был опубликован пост, в котором Анфиса писала: "Сдала я недавно кровь на анализ, и выяснилось, что показатели Кортизола (гормона стресса) у меня зашкаливают. Доктор сказал, что так мог бы выглядеть анализ человека, участвующего в военных действиях🙈😱 Не знаю, что за война там идет внутри меня, но очевидно одно, и это уже мое давнее открытие, мне надо больше отдыхать и расслабляться! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ". Именно эта жалоба знаменитости и легла в основу статьи, в которой, к слову, словосочетание "хроническое переутомление" ни разу не упоминается.
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Сдала я недавно кровь на анализ, и выяснилось, что показатели Кортизола (гормона стресса) у меня зашкаливают. Доктор сказал, что так мог бы выглядеть анализ человека, участвующего в военных действиях���� Не знаю, что за война там идет внутри меня, но очевидно одно, и это уже моё давнее открытие, мне надо больше отдыхать и расслабляться! Как любой творческий человек, я многие эмоции, и свои и чужие, слишком глубоко переживаю, а моя гипер ответственность скоро вообще меня с ума сведет����♀️�� Гармонию я обретаю только при длительном пребывании у моря в объятиях родственной души! Но пока я прощупываю души на предмет родственности☺️☺️☺️ а море мне только снится, потому что мой честно заработанный отдых у моря, никак не складывается��, я наконец решилась на регулярные походы в СПА за релаксом и гармонизацией. Поскольку СПА я никогда не любила, в этих вопросах я очень не искушена☺️ Потому прошу вашего совета���� Дорогие мои москвичи, скажите, какой СПА сможет меня максимально расслабить? Возможно какие-то массажисты у вас есть волшебные, которые через тело работают с сознанием и прочие волшебные люди? Поделитесь контактиками. А я обещаю, понизив уровень своего гормона стресса, снова начать писать мотивирующие и прочие интересные посты.
Может быть Чехову обидело предсказание от 22 января, которое для нее любезно предоставила ведунья Саона? Но уж тут вообще не может быть претензий к журналистам. Ведь ни один редактор не отвечает за то, что шепчут духи, показывают руны или передают через космос карты Таро.
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