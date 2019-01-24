Объевшаяся опасных таблеток Чехова ужасно подурнела

Анфиса Чехова, пытаясь вписать себя в идеальные пропорции 90-60-90, получила нервное расстройство и множество болячек. Телеведущая поделилась печальным опытом похудения на тайских таблетках.

Чехова рассказала, что в 21 год резко сбросила вес. Однако желанная многими стройность совсем не приносила ей удовлетворения.

По словам звезды, добиться результата ей помогли опасные пилюли для похудения. Всего за два месяца приема она смогла сбросить 25 килограммов. "Своим глупым молодым мозгом я не понимала, какой урон я наношу сосудам и обмену веществ, этими тайскими таблетками🤦🏻‍♀️ я думала только о том, как бы похудеть! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – заметила звезда.

Анфиса отмечает, что долгожданная худоба не сделала ее привлекательнее. "От груди остались одни слезы😢 Предпочитала не раздеваться при свете😂😂😂 Лицо стало, на мой взгляд, некрасивым. Нос удлинился, а под глазами были жуткие синячины, такие что несколько раз меня останавливали милиционеры у метро и проверяли вены🤦🏻‍♀️😱 в 90-х это было актуально🥶😂, – вспоминает теледива.

Изменилась не только внешность Чеховой, но и ее характер – из веселой и искрящейся энергией девушки она превратилась в капризную ворчунью. "В то время я пела в группе "Безумные светлячки", каждый день ходила в тренажерку и качалась, так что даже пресс был вполне спортивный. Но Счастья в моей жизни не было!" – написала знаменитость в Instagram.

Телеведущая отмечает, что в "стройном" теле она продержалась всего год. После был нервный срыв, который вылился в опасное расстройство психики – нервную булимию. В результате Анфиса набрала больше, чем потеряла до этого, – 30 килограммов. "С ТЕХ ПОР ОТКАЗЫВАЮСЬ ПИТЬ И РЕКЛАМИРОВАТЬ КАКИЕ ЛИБО СРЕДСТВА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ!!! НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ОШИБОК!!!" – резюмировала Анфиса.