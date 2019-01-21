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Жизнь Чеховой перевернулась после новости об убившем Фриске раке мозга

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая выпустила дебютный сборник стихотворени "#стихимысличувства". Многие из них родились в голове Анфисы после трагедии, которая случилась с Жанной Фриске.
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Стихи Анфиса Чехова писала с детства. Но охоту продолжать служить музе поэзии Евтерпе отбил папа будущей телезвезды. "Мы отправились отдыхать, и он дал задание сочинить поэму, – вспоминает с грустью Анфиса. – Но под давлением это трудно, ведь я боялась не оправдать его надежд. Так желание и пропало".

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Желание писать вернулась в подростковом возрасте – во время первой влюбленности. Но наивные стихи Чеховой с юношескими рифмами про любовь-морковь многим слушателям показалась наивными – так Анфиса Чехова поняла, что надо заканчивать.

"Ситуация изменилась, когда не стало Жанны Фриске, – цитирует Чехову StarHit. – Видимо, от эмоций, переживаний из меня буквально летели сотни строк, и то, что я считала забытым, всплыло вновь. Вдохновение приходит внезапно... Например, подруга рассказала какую-нибудь историю, которая впечатлила, или просто еду, смотрю по сторонам, или во время путешествий, да даже сидя в ресторане". С тех пор ее жизнь круто переменилась.

Напомним Жанна Фриске скончалась от рака мозга в 2015 году. Артистка боролась за жизнь, лечилась за границей, но болезнь оказалась сильнее. Вокалистке было всего 40 лет. Близкие знаменитости не помнили себя от горя. У вокалистки остался сын Платон. Сейчас мальчик живет со своим папой телеведущим Дмитрием Шепелевым. После похорон Жанны разгорелся грандиозный скандал. Благотворительный фонд, собиравший средства на лечение артистки, подал иск на ее наследников, требуя вернуть организации порядка 21 миллиона рублей. Теперь семья Фриске судится с организацией. 

Автор: Иван Губкин21 января 2019, 21:58
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