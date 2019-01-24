ДНК-тест звезды "Кадетства" привел в бешенство Казаченко
Александр Головин не собирается признавать рожденного Светланой Белогуровой ребенка без ДНК-теста на отцовство. Решение звезды сериала "Кадетство" поддержали коллеги Александра по творческому цеху – в частности, Кирилл Емельянов, Елена Захарова и Борис Грачевский. А певца Вадима Казаченко поведение Белогуровой на программе "Пусть говорят" просто возмутило.
"Я смотрел программу… У меня вопрос: о чем говорит тот факт, что женщины начинают записывать тайком разговоры со своими мужчинами? Давайте говорить откровенно: это жизненная ситуация, а не звонки с угрозами. Частный разговор между двумя людьми, который одна сторона идет продавать за деньги на федеральный канал", – заявил Казаченко.
32-летняя Белогурова познакомилась с Головиным на съемочной площадке в Ялте – Светлана работала гримером, а Александр исполнял главную роль в фильме "Женщины против мужчин. Крымские каникулы". По словам Белогуровой, отношения развивались стремительно, вскоре она узнала, что беременна – и сразу сообщила об этом актеру. Александр, как рассказывает Светлана, обещал заботиться о малыше – но затем предложил ей сделать аборт, передает Teleprogramma.pro.
Как писали Дни.Ру, беременную Светлану приютила Настасья Самбурская: актриса даже снабжала ее деньгами на расходы – при условии, что та не будет распространяться об этом. Однако Белогурова, с помощью Екатерины Гордон, вынесла всю историю на ток-шоу. Тогда Самбурская попросила Светлану освободить квартиру в течение месяца – за что ее обвинили в жестокосердии и назвали мегерой.
Вадим Казаченко посоветовал Головину не только отказаться от участия в съемках ток-шоу, но и не давать публичных комментариев. По мнению Казаченко, только так он сможет избежать провокаций.
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