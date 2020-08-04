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Вадим Геннадиевич Казаченко

певец
Вадим Геннадиевич Казаченко
  • Дата рождения: 13 июля 1963
  • Место рождения: Полтава, Украинская ССР, СССР
  • Знак зодиака: Рак
  • Рост: 178
  • Вес: 74
  • Жена/Муж: Ирина Аманти
  • Дети: Марианна

Вадим Геннадиевич Казаченко родился 13 июля 1963 года в Полтаве. На профессиональной сцене с 1985 года. В 1987—1989 гг. — вокалист ВИА «Фестиваль». В 1989—1991 гг. был солистом группы «Фристайл». В 1991 году вышла песня «Больно мне, больно!», ставшая визитной карточкой певца. В 1992 году Вадим Казаченко уходит из «Фристайла» и начинает сольную карьеру.

В 1993 году выходит дебютный сольный альбом «Все сначала».

В 1994 году снимается в рекламе продукции Московского вентиляторного завода.

В 1995 году — альбом «Благослови».

В 1999 году выходит альбом «Ночные дожди».

В 2007 году выходит альбом «Два берега одной судьбы».

В 2008 году принял участие в шоу «Суперстар-2008».

В 2011 году удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Вышел альбом «…А мне не больно!», и в Кремлевском Дворце состоялся сольный концерт артиста, посвященный 25-летию его профессиональной работы.

В 2014 году принял участие в шоу «Один в один!». В 2016 году принял повторное участие в «Один в один! Битва сезонов»

В 2016 году состоялся дебют Вадима Казаченко в кино (сериал «Преступление», 4-я серия).

Видео

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Стыд и срам: Казаченко попал в черный список после критики предательницы Манижи
Певице Маниже, яро выступившей против спецоперации и назвавшей ее "агрессией", хватило совести принять приглашение фестиваля казачьей культуры "Александровская крепость" в Краснодарском крае. Ее коллега по сцене Вадим Казаченко возмущен тем, что предательницу вообще позвали на этот праздник. "Доколе будут пытаться применять окна овертона (модель для понимания того, как идеи в обществе с течением времени меняются и влияют на политику – Прим.

"Нет предела шлюшьей мерзости": Казаченко возмущен бесстыдством приживалок и содержанок на похоронах

"Нет предела шлюшьей мерзости": Казаченко возмущен бесстыдством приживалок и содержанок на похоронах
Пиар на смертях известных людей давно стал в порядке вещей. Можно даже не сомневаться, что пустит слезу на камеру Анна Калашникова, даст интервью о покойном, даже если его и не знала лично, Ольга Казаченко. "Светские львицы" спешат прилюдно скорбить у гроба и горевать на ток-шоу. Певец Вадим Казаченко возмущен подобными личностями, хотя и не называет их. Ведь имя им – легион. "Тяжело на душе, когда уходят молодые, которым жить да жить, работать, творить, радовать зрителей, слушателей, поклонников", – говорит певец о череде недавних смертей молодых коллеги, потрясших страну.

"Все же видно!": бывшую пассию Казаченко застукали на улице без нижнего белья

"Все же видно!": бывшую пассию Казаченко застукали на улице без нижнего белья
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Вадиму Казаченко грозит голодная смерть

Вадиму Казаченко грозит голодная смерть
57-летний Вадим Казаченко признает: настали тяжелые времена. Певец лишился привычного способа заработка. Пандемия коронавируса, объявленная 11 марта 2020 года, парализовала сферу культуры.

Бывшая любовница Казаченко обвиняет его в изнасиловании

Бывшая любовница Казаченко обвиняет его в изнасиловании
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"Ложь и оскорбления терпеть не буду": интимная переписка Казаченко стала поводом для суда с Первым каналом

"Ложь и оскорбления терпеть не буду": интимная переписка Казаченко стала поводом для суда с Первым каналом
Жизнь Вадима Казаченко стараниями его бывшей жены Ольги Мартыновой превратилась в кошмар. Он долго терпел ее наглую клевету и подлые выходки, но, как писал Чехов в "Вишневом саде", "всякому безобразию есть свое приличие!" И знаменитый певец пошел в суд искать защиты. "Обращение в суд – это законный способ граждан ставить точку в вопросах, когда другим способом не удается найти общую точку зрения, – пояснил Казаченко.

"Какая наглость!": Вадима Казаченко лишили самого ценного

"Какая наглость!": Вадима Казаченко лишили самого ценного
Вадим Казаченко оказался в центре скандала. Легендарный исполнитель узнал, что его песни поет совершенно другой человек. Обман вскрылся благодаря поклонникам.

"Хватит портить жизнь Вадиму!": подруга Аманти выступила с заявлением

"Хватит портить жизнь Вадиму!": подруга Аманти выступила с заявлением
Многие известные женщины строят карьеру, паразитируя на фамилиях бывших мужей. Взять хотя бы Ольгу Казаченко, которая бегает по эфирам и порочит Вадима Казаченко и его жену. Однако, как писал Чехов, всякому безобразию есть свое приличие. Актриса и пиар-агент Анна Либерман много лет дружит с Ириной Аманти. Она возмущена бесстыдством бывшей возлюбленной артиста. "Мало того что при разводе мужчинам приходится делить с этими неблагодарными женщинами дома, квартиры, автомобили, банковские счета и детей, так еще и находятся они в постоянном стрессе от бесконечного обливания грязью их же фамилий", – указала Либерман.

"Хватит позорить известную фамилию!": Казаченко досталось за пляски на костях Норкиной

"Хватит позорить известную фамилию!": Казаченко досталось за пляски на костях Норкиной
Когда знаменитый человек уходит из жизни, вдруг появляются "друзья", которые знали, видели, общались. И делятся порой самыми непотребными воспоминаниями. Ради пиара устраиваются пляски на костях. Актриса и пиар-агент Анна Либерман возмущена тем, что Ольгу Казаченко пускают на съемки в качестве эксперта.

"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко

"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
У Ирины Аманти обостренное чувство справедливости, она не выносит хамства, глупости и подлости. "Всякому безобразию есть свое приличие", – писал в "Чайке" Антон Чехов. Этого правила придерживается и жена Вадима Казаченко. "Недавно меня вместе с Юлией Норкиной пригласили на ток-шоу, чтобы мы высказались о ситуации с Романом Жуковым, – рассказала Ирина.

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