Вадим Геннадиевич Казаченко певец

Вадим Геннадиевич Казаченко родился 13 июля 1963 года в Полтаве. На профессиональной сцене с 1985 года. В 1987—1989 гг. — вокалист ВИА «Фестиваль». В 1989—1991 гг. был солистом группы «Фристайл». В 1991 году вышла песня «Больно мне, больно!», ставшая визитной карточкой певца. В 1992 году Вадим Казаченко уходит из «Фристайла» и начинает сольную карьеру.

В 1993 году выходит дебютный сольный альбом «Все сначала».

В 1994 году снимается в рекламе продукции Московского вентиляторного завода.

В 1995 году — альбом «Благослови».

В 1999 году выходит альбом «Ночные дожди».

В 2007 году выходит альбом «Два берега одной судьбы».

В 2008 году принял участие в шоу «Суперстар-2008».

В 2011 году удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Вышел альбом «…А мне не больно!», и в Кремлевском Дворце состоялся сольный концерт артиста, посвященный 25-летию его профессиональной работы.

В 2014 году принял участие в шоу «Один в один!». В 2016 году принял повторное участие в «Один в один! Битва сезонов»

В 2016 году состоялся дебют Вадима Казаченко в кино (сериал «Преступление», 4-я серия).