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Шоу-бизнес

Бывшая жена заявилась к Казаченко с оружием

Вадим Казаченко. Фото: www.globallookpress.com
Вадим Казаченко вновь стал героем программы "Пусть говорят" Первого канала. Артиста пытались помирить с бывшей женой Ольгой Мартыновой.
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В начале передачи слово держала нынешняя супруга Казаченко Ирина Аманти. Она с жаром защищала любимого.

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Вадим Геннадиевич Казаченко

Вадим Геннадиевич Казаченко певец

"Когда Ольга Дмитриевна вынесла это все публично, она его спросила, говоря, что это его ребенок. Вы не понимаете, какую травму нанесла эта женщина мужчине! Он мужчина, которому 55 лет. Зачем? Почему не пришла, не постучалась? А сколько можно меня мучить? Я что? Ее мама?" – кричала Ирина.

Сам Вадим отмечал, что поднимать эту тему вновь не имеет смысла. "Я могу перечислить весь репертуар Ольги: детойбийца, потенциальный убийца, угрожает мне, подсыпет наркотики, и все остальное прочее… Речь у нее не о детях, ни о чем, только о деньгах", – обвинял экс-супругу в меркантильности артист.

Далее на съемочной площадке начался настоящий балаган: участники конфликта перебивали друг друга, постоянно выкрикивали оскорбления. Ведущему Дмитрию Борисову пришлось успокаивать разгоряченных героев. Шоумен предоставил слово Ольге Мартыновой.

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"Я надеюсь, что когда-нибудь Вадим будет общаться с Филиппом, и Филипп будет знать, что отец его Вадим. Я никогда не буду препятствием к этому. Я надеюсь, что вот этот момент – отец и ребенок, он когда-нибудь наладится. Больше я говорить про Иру и Вадима не хочу", - заявила экс-жена певца.

Казаченко, в свою очередь, отметил, что ждет от бывшей супруги извинений. "Ольга Мартынова должна принести извинения за всю ложь публично. Взять все свои слова обратно. Признать, что эта история была придумана: о том, что выгонял, угрожал, убийца и все остальное прочее. После этого, возможно, мы сможем о чем-то разговаривать", – поставил условие артист.

Далее перепалка возобновилась. Герои эфира говорили друг другу колкости. В пылу страстей Мартынова отметила, что боится экс-супруга, поэтому пришла с оружием – газовым баллончиком. Она пригрозила Казаченко, что в случае агрессии будет обороняться. После этого заявления вокалист немного успокоился. 

Артист отметил, что разговаривать с Ольгой не имеет смысла. Он отметил, что, судя по всему, будет общаться с сыном Филиппом только после его совершеннолетия. "Пройдет время, он вырастет, он узнает эту всю историю. И тогда, когда у него появится возможность говорить, думать, понимать, я буду с ним разговаривать напрямую. Через эту женщину, это бесполезно", – заявил Вадим.

Автор: Руслана Алексеева28 ноября 2018, 16:26
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