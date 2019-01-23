"Коньки отбросит и помрет": бывшая жена о состоянии Вадима Казаченко

Ольга Казаченко продолжает зарабатывать очки на громкой фамилии теперь уже бывшего мужа. И то и дело полощет его имя в социальных сетях. Она пытается выжать максимальные дивиденды с этой затянувшейся истории.

По словам Вадима Казаченко, Ольга всегда вела паразитический образ жизни. "Она ничего не делала – жила своей жизнью за мой счет", – уверяет артист.

"Когда начался публичный скандал, я перенес два микроинфаркта, – продолжает певец. – В какой-то момент ко мне приезжала скорая помощь. Ольга стала через общих знакомых узнавать адрес, где мы живем с Ириной. Хотела приехать туда, чтобы приложить ребенка и сделать лицемерную фотографию рядом со мной. Как она сказала: "А вдруг он сейчас коньки отбросит и помрет?"

Вадима очень раздражает, когда пресс пишет об Ольше как о "бывшей жене Вадима Казаченко". "Если вам интересно писать об Ольге, пишите о ее личных достижениях, о том, чем созидательным она занимается, – заявил музыкант. – Я очень хочу, чтобы от нее отсоединили эту приставку – "бывшая супруга Вадима Казаченко". Меня совершенно не интересует эта женщина. Мне противно об этом разговаривать. Кроме мерзкого ощущения грязи, в этот момент ничего не возникает. Она разрушила возможность человеческих отношений и вызывает у меня лишь чувство презрения и отвращения".

На все, что связывало их с Ольгой, Вадим Казаченко сегодня смотрит с горечью. "Это было увлечение, не любовь. И мы не жили вместе – семья существовала лишь на бумаге. Это была тяжелая ошибка, за которую сейчас мне и, что самое главное, Ирине (Аманти, супруга – Ред.) приходится расплачиваться, – цитирует артиста "Желтая газета". – Сегодня моя жизнь с Ольгой не связана никоим образом. Кроме того, что по решению суда я выплачиваю ей и ребенку алименты – 35 тысяч рублей ежемесячно".