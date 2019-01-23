Малютка-дочь жестко принизила Галкина
Галкин опубликовал в личном Instagram короткую видеозапись. В кадре Максим и Лиза играют в известную всем настольную игру. "Лизу невозможно обыграть в домино! Реально! Она просчитывает ходы 😱 А азартная!" – прокомментировал видео юморист.
Отметим, что Галкин не обманул ожидания зрителей. Девочка увлеченно выстраивала цепи костяшек. Каждый свой удачный ход она сопровождала радостным выкриком, а вот отца за неудачи журила. "Нужно играть, а не отвлекаться", – отмечала Лиза с осуждением.
В итоге все лавры достались девочке. Опьяненная победой Лиза отметила, что отец ей давно уже не конкурент. Дочь знаменитости произнесла фразу, которую многие посчитали бы унизительной.
"Понял, какой ты большой соперник? Ты малюсенький, во какой, – заметила малышка, отмерив ладонью небольшое расстояние от пола. – А я большой!"
К слову, Галкин на дерзость любимицы не отреагировал. Он, как показалось, был невероятно горд талантливой дочерью.
"Ребенок просто ангел 😇😇😇😇😇😇. Смотреть на нее одно удовольствие, сердце умиляется 💖💖💖💖💖 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красивая девочка, очень!....не в родню как то....", "Это чудо,а не ребенок😂😂", "Какая умная девочка 👍", "Ну крутая девчушка,выиграть у -профи--отпад!" - писали поклонники юмориста в комментариях к публикации.
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