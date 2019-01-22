Красавец-сын Орбакайте оказался точной копией Галкина

Второму сыну певицы – Дени Байсарову – идет 21-й год. Он растет настоящим красавцем! И свежее фото, которое появилось на странице певицы в социальных сетях, – лучшее тому подтверждение.

Поклонники певицы наперебой спешат отметить тот факт, что Дени стал очень похож на "деда Максима" – Максима Галкина, пятого мужа Аллы Пугачевой. Хотя кровного родства между ними нет. Настоящий дед Дени – Миколас Орбакас, который видит внука нечасто. Тем более, что Примадонна развелась с ним еще в 1973-м – Галкину в ту пору едва исполнилось три года.

"Присмотритесь – он похож на Галкина, особенно нижняя губа... Красава!", "Вылитый Галкин в юности!", "А это точно сын не от Галкина?" – удивляется народ в комментариях и восхищается тем, что Дени Байсаров уже на голову перерос Кристину Орбакайте.

Впрочем, поклонники певицы сравнили Дени и с Никитой Пресняковым – сводным братом, который старше на семь лет. Пользователи соцсетей говорят, что ребята похожи, несмотря на то, что у них разные отцы.

Ранее в интервью "Дни.ру" Байсаров-младший признался: он с детства понимал, что живет среди легендарных личностей. "Я всю жизнь жил с этим ощущением. Но четкое осознание того, что меня окружают особенные люди, сложилось примерно лет в пять. Именно тогда я начал слушать диски мамы и Аллы. Это был старый плеер, я надевал наушники, ходил, слушал и подпевал. И в школе на переменах я всегда был с их музыкой. Гордился тем, что у меня такая семья", – рассказал Дени.

Но от продолжения творческой семейной династии красавец-парень принципиально отказался. "Мне больше нравится заниматься бизнесом. И в будущем я всегда с удовольствием помогу своим родным в любых творческих начинаниях", – пояснил сын Кристины Орбакайте.