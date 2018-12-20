Любовница Тимати показала миру "новый" рот

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова немного поколдовала над своим внешним видом. Модель вернула губам естественный вид.

В личном микроблоге Решетова опубликовала снимок в формате Stories. В кадре – нижняя часть лица девушки.

"Удалила весь гель из губы. Больше – не значит лучше!" – подписала Анастасия фото. Отметим, что "новые" губки модели выглядят не хуже "старых".

Отметим, фанаты Решетовой уверены, что рот – не единственная часть тела модели, которая подверглась изменению в кабинете косметолога или пластического хирурга. Многие аргументируют свои предположения тем, что на школьных фото Анастасия выглядит иначе.

Также возлюбленная Тимати любит менять цвет глаз с помощью линз и ретушировать свои фото в специальной программе. В интернет-пространстве ее даже прозвали "богиней фотошопа".

Напомним, Анастасия родилась в семье кандидата юридических и исторических наук Григория Решетова. В прошлом военный, оставивший службу в звании полковника, после развода с супругой взял на себя воспитание дочерей. Ранее подруга Тимати рассказывала, что росла в строгости. Отпрысков в семье не баловали: ежедневно дети вставали в 6 утра, делали влажную уборку, готовили завтрак, а затем отправлялись в школу.