"Бабки закончились": оказавшийся на острове Тимати превратился в бомжа

Рэпер Тимати уже неделю отдыхает на курорте. Райские пейзажи заставили исполнителя о многом задуматься и изменить своим привычкам.

Тимати отправился в отпуск на роскошный остров вместе с дочерью Алисой и своей девушкой Анастасией Решетовой. Вдали от столичной суеты артист расслабился и захотел почувствовать себя настоящим дикарем.

В личном микроблоге рэп-исполнитель признался, что полностью слился с природой. Он отказался от многих вещей, которые, по его мнению, не нужны на отдыхе: артист перестал бриться и обуваться, буквально превратился в бомжа.

"Перестал зависать в телефоне и в соц сетях. Перестал думать о работе. Перестал считать дни. Перестал думать о том, во что одеться и куда идти вечером, хожу как бомж везде босиком. Перестал бриться, использовать гели для душа, дезодорант, парфюм итд. Перестал озираться в толпе, тк никто меня здесь не знает и толку до меня особо нет. Перестал тратить больше чем мне реально надо, что бы просто поесть. Перестал плохо спать.... быть дикарем ****, наверное это одна из немногих реальных формул перезагрузки. К слову бросить все и уйти в такой длительный "дауншифт" мысль никогда не посещала. Это для слабаков. Мы же себя еще покажем 😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – заметил артист.

Фолловеры знаменитости по-разному отреагировали на "перезагрузку" Тимати. Одни отмечали, что такой отдых просто необходим для представителей творческих профессий, так как помогает "поймать" вдохновение. Другие заподозрили артиста в позерстве.

"Всегда нужно отключатся : творчество этого требует", "👍👍👍 иногда нужна именно такая перезагрузка", "Походу Бабки закончились 😂", "Да все это легко бросить когда ты в люксе с кучей бабла )))", "Мыться еще перестань, чтоб уж наверняка.))", "С дезодорантом борщнул конечно😮", – писали интернет-обыватели.