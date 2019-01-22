Ани Лорак попала под украинский каток

Очередной снимок, опубликованный в Instagram известной певицей Ани Лорак, вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Часть фанатов решили, что жизнь "прошлась катком" по артистке.

Лорак сфотографировалась без макияжа, в домашнем наряде - простой клетчатой рубашке. Большинство поклонников отметили, что певица отлично выглядит, и восхитились естественной красотой артистки.

Однако некоторые украинские пользователи – видимо, все еще обиженные на то, что артистка предпочла работать в России, – занялись выискиванием недостатков. Кто-то решил, что черты лица Лорак явно изменились, и заподозрил, что звезда сделала очередную пластическую операцию.

Лорак упрекнули в излишней любви к уколам красоты, назвав ее лицо "ходячей рекламой для ботокса". "А девочка повзрослела. Жизнь прошлась по ней катком, когда не ждали. Жаль ее", – пишут комментаторы.

Однако нападки критиков не повлияли на настроение артистки и не поколебали настоящих поклонников. Даже сообщения о затянувшемся разводе певицы с мужем только добавляют ей популярности. Днем ранее Ани благодарила своих фанатов за верность – число подписчиков микроблога Лорак достигло пяти миллионов.

Лорак опубликовала видео, где предстала перед фолловерами в мини-шортах. Фанаты не столько слушали адресованные им слова любви, сколько восторгались идеальной фигурой Ани Лорак.