Появились данные о свадьбе Ани Лорак и Филиппа Киркорова
После горячих ноября и декабря, когда съемки в новогодних передачах идут в режиме нон-стоп, отечественные знаменитости расслабляются в январе. Артисты предпочитают проводить отпуск в какой-нибудь жаркой стране или вовсе на далеких островах. Судя по фотографиям, публикуемым в Instagram, большинство предпочитает Мальдивы. Однако есть и те, кто выбрал другое направление.
К примеру, Филипп Киркоров, Ани Лорак и Сергей Лазарев отдыхают в Майами. У поп-короля во Флориде есть апартаменты, которые он приобрел несколько лет назад наряду с Наташей Королевой, Игорем Николаевым, Леонидом Агутиным с Анжеликой Варум.
Певец часто публикует фотографии с коллегой Ани Лорак. У артистов много общего: оба востребованы, отдают себя работе без остатка, растят детей, а еще Филипп является крестным отцом дочери Ани. Он не устает нахваливать певицу в интервью, отмечая ее красоту и идеальную фигуру.
Многочисленные поклонники настойчиво убеждают поп-короля отечественной эстрады жениться на диве. В комментариях к свежему снимку пары (там, правда, целая компания звезд) подписчики твердят: "Филипп, вы так прекрасно смотритесь с Ани! Женитесь!", "Фил и Ани – великолепная пара! Совет да любовь!", "Филя, вам надо пожениться", "Чует сердце, что влюблен Филя по уши в Каролину. Нежные объятия, ласковый взгляд, прикосновения..."
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