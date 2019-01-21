"Наша любовь взаимна!": Лорак сделала заявление после известия о свадьбе с Киркоровым

Ани Лорак обратилась к общественности после того, как многочисленные поклонники предложили ей и поп-королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову пожениться. Популярная певица предстала перед публикой в сексуальных джинсовых шортах и короткой белой рубашке.

Отпуск Ани Лорак, который она проводила в Америке с дочерью Софией и близкими друзьями: Филиппом Киркоровым (который, к слову, является крестным отцом ее наследницы) и Сергеем Лазаревнам, подошел к концу. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала фотографии со съемок.

На снимках популярная исполнительница запечатлена в светлых джинсовых шортах и короткой белой рубашке. Ани Лорак обратилась к подписчикам, обрадованная тем, что их уже пять миллионов: "Спасибо каждому за вашу любовь и поддержку! Счастье знать, что наша ❤️ взаимна! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)". Впрочем, это еще не предел. К сравнению: у той же поющей ведущей Ольги Бузовой подписчиков в два с лишним раза больше.

"Красотка", "Спасибо Вам за Ваш талант и сумасшедшие эмоции, которые дарите нам!!!", "Ага...... если бы знала как мы тебя любим", "Классснаяяя!!!!", "Боже дай бог тебе здоровья успехов и удачи во всем. Вы умничка шикарная одаренная красуничка", "Вам спасибо .ваш голос проста бомба. обажаюю", "Само совершенство!!! Великолепна!" – рассыпались в комплиментах поклонники.

Ранее фанаты предложили Ани Лорак и Филиппу Киркорову пожениться. У артистов много общего: оба востребованы, отдают себя работе без остатка, растят детей, а еще Филипп является крестным отцом дочери Ани. Он не устает нахваливать певицу в интервью, отмечая ее красоту и идеальную фигуру. Все это и подтолкнуло фанатов соединить Лорак и Киркорова. Они убеждены, что певцы могут стать одной из самых гармоничных и ярких пар в отечественном шоу-бизнесе.