Катал на машине: муж Ани Лорак замечен в компании незнакомки

Пока еще муж популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск вместе с дочерью Софией. Компанию им составляет таинственная блондинка.

Мурат и Ани сейчас в Майами, правда отдыхают супруги по отдельности. Судя по их соцсетям, Налчаджиоглу периодически забирает их совместную дочь на прогулки.

Совместное времяпрепровождение с наследницей супруг певицы фиксирует на камеру мобильного телефона, а после демонстрирует забавные кадры на своей странице в Instagram. Так, он опубликовал в Stories видео, на котором он едет на машине с Софией и подпевает играющей на фоне композиции.

Примечательно, что рядом с девочкой сидит неизвестная женщина, которая тоже снимает происходящее на смартфон. О том, кем приходится незнакомка Мурату, пока неизвестно.

Напомним, скандал вокруг измены мужа Ани Лорак возник, когда в Сети появилось видео, сделанное в клубе, где мужчина поглаживал некую брюнетку и что-то ей шептал на ушко. В декабре стало известно, что певица подала на развод, о чем свидетельствовала запись, которая находилась в свободном доступе на сайте суда. Однако в последнее время она куда-то исчезла.