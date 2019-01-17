Возбужденный Воробьев овладел Дайнеко прямо в самолете
В личном микроблоге разоткровенничавшийся Алексей, признался Виктории в любви. В чувственной публикации певец раскрыл интимные подробности своих отношений с Дайнеко.
"Я берегу в сердце каждый момент когда мы были рядом, как любовники, друзья, или просто близкие люди. Твой голос всегда возбуждал во мне желание творить, а твое тело возбуждало во мне все остальное. Не знаю что ждет нас впереди. Но все наши встречи, будь то самое первое невинное свидание в кино, или тот перелет, когда мы стали членами "mile-high club", все эти воспоминания дарят мне улыбку и тепло, потому что все, что мы делали, мы делали искренне (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) - написал артист.
Отметим, что "Mile-high club" или как его еще называют "клуб десятитысячников" – это сленговое определение для группы людей, которые когда-либо занимались сексом на борту находящегося в полете самолета. Теперь поклонники парочки в осведомлены, что Алексей овладел Викторией прямо в небе.
Добавим, что некоторые интернет-обыватели не верят в воссоединение звезд. Дело в том, что заявление о возобновлении отношений Вика и Алексей сделали аккурат перед премьерой их совместного клипа "С Новым годом, мой любимый человек". Пользователи Сети уверены, что разговоры о чувствах – это обычная пиар-акция.
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