"Прощай": душераздирающее обращение Алексея Воробьева к умершему другу
Для Воробьева смерть собаки стала большим ударом. Элвис прожил бок о бок с Алексеем долгие годы и был больше, чем просто домашним животным – настоящим товарищем.
"Это последний пост о моем друге. Все эти годы мы были вместе, делили печали и радости на двоих. Было круто, Эл. Ты столько радости подарил этому миру, мне и всем людям, кто был знаком с тобой", – написал певец. "Столько глупостей мы с тобой совершили с радостными физиономиями. Ты был моим другом и соавтором книги моей жизни. Теперь я должен продолжить писать эту книгу без тебя. Прощай, мой друг", – обратился к любимому псу Алексей Воробьев.
Поклонники поддержали артиста, пожелав ему душевных сил, чтобы пережить трагедию. "Сочувствую!", "Держитесь!", "Чудо-пес", "Очень грустно", "До слез", "Это трогательно и печально", – прокомментировали пост Воробьева фолловеры.
Как писали "Дни.ру", артист узнал печальную новость о смерти питомца, находясь в Москве. Элвис умер в одной из ветеринарных клиник в США, где в последние годы проживает певец. Алексей Воробьев вылетел в Америку, чтобы попрощаться с другом.
Телеведущий помог оболганной пианистке
Достаточно просто выключить в комнате свет и поднести фонарики к груди
Всему виной – обилие приезжающих девочек
Артист назвал виновных в подсаживании "на иглу"