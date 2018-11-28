Рыдающий в темноте Воробьев раздавлен ужасным горем
Алексей тяжело переживает кончину своего любимого пса Элвиса. Артист не находит себе места от горя.
Сегодня, 28 ноября, Воробьев опубликовал в личном микроблоге ролик, в котором, сидя в темной комнате, он рыдает как ребенок. "Чем сильнее любишь, тем больнее потом оставаться одному", – подписал пост вокалист. "Записываю это для тебя, чтобы в следующий раз, когда ты захочешь завести собаку, мог посмотреть это видео", – обратился артист сам к себе уже в кадре.
Поклонники как могли поддерживали раздавленного Алексея. Комментарии к его публикациям завалены соболезнованиями и словами утешения. Фолловеры отмечают, что переживать смерть близких всегда сложно, и боль от потери еще долго будет терзать душу.
"Боже как это больно смотреть ,когда человек так страдает . 😢Для тебя Элвис был не просто собакой , это член семьи ...часть тебя ...😞крепись ...сил тебе пережить такую потерю 🙏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Держись на сколько это возможно. Элвис бегает за радугой, по зеленой траве, где нет боли. Он веселится, играет, ему там хорошо. А у нас, у хозяев, остается память на всю нашу жизнь", "Леша, милый, хороший разделяю твою боль с тобой🙏🏻😔", – успокаивали артиста интернет-обыватели.
Алексей Воробьев и корги Элвис-Мелвис были неразлучны на протяжении многих лет. Собака сопровождала хозяина повсюду – на съемках, гастролях, в отпуске. Пес скончался незадолго до своего десятого дня рождения. У животного были серьезные проблемы с сердцем. Пока Алексей работал в Москве питомца выхаживали лучшие ветеринары США. Не смотря на старания медиков, Элвис скончался.
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