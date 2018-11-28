Рыдающий в темноте Воробьев раздавлен ужасным горем

Певец Алексей Воробьев ошарашил поклонников душераздирающим видео. Артист записал на камеру свою истерику.

Алексей тяжело переживает кончину своего любимого пса Элвиса. Артист не находит себе места от горя.

Сегодня, 28 ноября, Воробьев опубликовал в личном микроблоге ролик, в котором, сидя в темной комнате, он рыдает как ребенок. "Чем сильнее любишь, тем больнее потом оставаться одному", – подписал пост вокалист. "Записываю это для тебя, чтобы в следующий раз, когда ты захочешь завести собаку, мог посмотреть это видео", – обратился артист сам к себе уже в кадре.

Поклонники как могли поддерживали раздавленного Алексея. Комментарии к его публикациям завалены соболезнованиями и словами утешения. Фолловеры отмечают, что переживать смерть близких всегда сложно, и боль от потери еще долго будет терзать душу.

"Боже как это больно смотреть ,когда человек так страдает . 😢Для тебя Элвис был не просто собакой , это член семьи ...часть тебя ...😞крепись ...сил тебе пережить такую потерю 🙏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Держись на сколько это возможно. Элвис бегает за радугой, по зеленой траве, где нет боли. Он веселится, играет, ему там хорошо. А у нас, у хозяев, остается память на всю нашу жизнь", "Леша, милый, хороший разделяю твою боль с тобой🙏🏻😔", – успокаивали артиста интернет-обыватели.

Алексей Воробьев и корги Элвис-Мелвис были неразлучны на протяжении многих лет. Собака сопровождала хозяина повсюду – на съемках, гастролях, в отпуске. Пес скончался незадолго до своего десятого дня рождения. У животного были серьезные проблемы с сердцем. Пока Алексей работал в Москве питомца выхаживали лучшие ветеринары США. Не смотря на старания медиков, Элвис скончался.