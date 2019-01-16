Опозорившая Шукшину дочь получила миллионы от телевизионщиков

На днях Анна Трегубенко стала гостьей программы "Пусть говорят" Первого канала, в которой дала сенсационное интервью, где буквально опозорила мать Марию Шукшину. Решение наследницы пойти на шоу взбесило родительницу.

Трегубенко рассказала, что год не общается со своей матерью. Между Анной и Марией возникли противоречия из-за квартиры бабушки – Лидии Федосеевой-Шукшиной, которую первая продала ни с кем не советуясь.

По словам 30-летней наследницы знаменитой фамилии, мать не встала на ее сторону, отвернулась в трудной ситуации. Мириться с родительницей у нее нет никакого желания.

После этого заявления в Instagram– аканте Шукшиной появилась внушительная по объему публикация. Артистка рассказала, что телевидение "выдавило" из современных детей всю нравственность.

"Можно сколько угодно воспитывать в семье, прививать нравственные принципы, говорить о морали, НО... наши дети выходят за порог дома, и попадают куда?! В социум! Мало на улицу, они с головой окунаются в соцсети! Телевизор никто не смотрит, да, но весь "телевизор" уже давно в интернете. И от него никуда не деться. Просто переключить на другой канал уже не получится, там везде аналоги, калька: ругань, дележ имущества, внебрачные дети, любовницы, драки, мордобои в прямом эфире, сплошной мат... Это уже не просто ток-шоу, это МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ для слабых, неокрепших душ", – заметила знаменитость.

Ниже Шукшина заявила, что "Пусть говорят" "купило" Анну за два миллиона рублей. Именно такую сумму, по мнению Марии, ее наследница получила за интервью.

"Макара соблазняют миллионом, лишь бы только пошел и оклеветал меня. Да и младшие подрастают... Ане заплатили два миллиона, хотя она просила шесть... Пока существует эта порочная практика каналов, дети будут идти против родителей, родители против детей, сестра против семьи и так далее. Таких сильных духом, как я, почти нет. А соблазн и искушение огромное. Понимаю это и прощаю их всех. Но конца этому, конечно, нет...", – написала взбешенная артистка. Отметим, что позднее звезда подкорректировала запись и это заявление из публикации исчезло.