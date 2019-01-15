Сблизившаяся с зятем Шукшина погнала в шею неугодную дочь

В студии ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала вновь обсудили затянувшийся скандал в семье легендарной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Дочь и внучка знаменитости сыпали обвинениями в адрес друг друга.

Телевизионщики посвятили внучке Лидии Николаевны Анне Трегубенко две серии программы. В первом выпуске, который вышел в эфир накануне, молодая женщина обвинила свою тетю Ольгу Шукшину в спланированной провокации. Якобы та натравила на нее своего сына Василия.

Конфликт между родственницами произошел в 2013 году. Трегубенко вместе с тогда еще мужем переехала в четырехкомнатную московскую квартиру на улице Бочкова в которой проживала Федосеева-Шукшина. В тоже время Ольга попросила маму пустить пожить в эти апартаменты Василия на время сдачи экзаменов во ВГИК, а вместе с с ним и его двух приятелей-сирот. Внуки артистки ужиться не смогли.

Теперь Анна заявляет, что ее и мужа угрозами и оскорблениями выжили из квартиры. По словам молодой женщины, этот скандал режиссировала тетя. Якобы Шукшина давала указания сыну и его друзьям по телефону.

Во втором выпуске "Пусть говорят" Трегубенко и Шукшина встретились лицом к лицу. Ольга прокомментировала заявление Анны. По словам дочери легендарной актрисы, ее племянница, мягко говоря, лукавит. Пострадавшей стороной в том конфликте был ее сын. Василия запугивали, в потасовке порвали ему футболку и обещали подбросить наркотики. Молодой человек был вынужден покинуть Бочкова, хотя ровно половина этой жилплощади принадлежит его матери.

Ведущий Дмитрий Борисов отметил, что апартаменты о которых идет речь, это единственное жилье Федосеевой-Шукшиной в столице. Жилплощадь площадью 100 квадратных метров находится в собственности внучки Анны и дочери Ольги в равных долях. Легендарная артистка раздарила детям практически все свое имущество – даже квартира в Финляндии теперь записана на Анну.

Еще одна тема, которая является предметом спора родственниц – это фонды имени Василия Макаровича Шукшина. Ольга считает, что подобные некоммерческие организации могут заниматься незаконной деятельностью, к примеру, отмыванием денег. Она давно просила учредителей – сестру Марию и племянницу Анну предоставить бухгалтерскую отчетность, но ей всегда отказывали.

"В прошлом году летом я узнала, что существует некие фонды. Скажите, Василию Макаровичу, которого любят, ставят, издают, ему нужны какие-то фонды? Почему про это не знали, наследники – я и Екатерина Васильевна – еще одна дочь Шукшина", – заявила Ольга.

Анна оправдывалась. Внучка знаменитости сообщила, что является учредителем только на бумагах. На самом деле всем заправляет ее мать Мария Шукшина, которая, сблизившись с бывшим зятем, погнала ее в шею из организации.

"Я сделала этот фонд. Чтобы популяризовать творчество Шукшина, делая разные проекты. К моему великому сожалению, после развода с моим мужем меня отстранили. Я даже не вижу никаких документов. Я просила его выйти из фонда. Однако моя мать его поддерживала, у них взаимовыгодное сотрудничество", – отметила Трегубенко.