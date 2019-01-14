"Монстр!": изворотливую внучку Федосеевой-Шукшиной вывели на чистую воду

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко стала гостьей программы "Пусть говорят" Первого канала. Наследница артистки рассказала, почему родственники отвернулись от нее.

Появившись в студии ток-шоу Анна, сообщила, что следит за личной жизнью своих близких через прессу. Она очень обрадовалась браку Федосеевой-Шукшиной и продюсера Бари Алибасова.

"Я умаю, что брак с Бари Каримовичем будет отправной точкой налаживания наших отношений. Это не был сюрприз. Он был всегда рядом, он ее поддерживал, он всегда помогал", – заметила молодая женщина.

Анна сообщила, что семья отвернулась от нее. Несколько лет она воюет с родственниками. К примеру, отношение с тетей Ольгой Шукшиной испортились из-за московской квартиры.

"В 2013 году мы поженились с моим теперь уже бывшим мужем Константином и переехали временно жить на Бочкова, в ту самую квартиру, из-за которой вспыхнули страсти. Это очень не понравилось Ольге Васильевне. Она в прямом смысле натравила на меня своего сына Васю и двух его друзей. Она давала команды по громкой связи, по телефону, а я все слышала из соседней комнаты. Тогда за меня заступился мой муж. Мы очень быстро покинули Бочкова, оставили все вещи", – рассказала Трегубенко. Анна заметила, что на тот момент была единственным членом семьи, который хорошо относился к Ольге.

И если конфликт с теткой молодая женщина перенесла стойко, то предательство матери актрисы Марии Шукшиной выбило у нее почву из-под ног.

"В какой-то момент моя семья решила наказать меня за то, что я начала принимать самостоятельные решения. Это произошло из-за нашего с бабушкой недопонимания финансового. Она подарила мне определенную сумму денег, и в какой-то момент ее давняя знакомая уговорила ее купить квартиру в Новой Москве, но только почему-то втридорога. На тот момент это была сумма в 4,5 миллиона рублей, а по факту было больше… Даже нет документов с действительной суммой. Я не уверена до конца оформлена ли эта квартира на бабушку. И при покупке квартиры бабушка стала требовать с меня подаренную сумму. На эти деньги я и сын жили после развода", – поделилась Анна.

Внучка Федосеевой-Шукшиной вспоминает, что тогда ей начали поступать звонки с угрозами. Неизвестные просили вернуть деньги бабушке. Мария Шукшина обещала помочь дочери разобраться в ситуации. Актриса привезла дочь к Лидии Николаевне.

"Мы приехали на Бочкова, сели втроем за стол. Я предложила отдавать помесячно. Но ей нужна была вся сумма. В этот момент мама в прямом смысле отвернулась от меня. Она уставилась в телефон. Вместо поддержки она от меня отвернулась. У меня земля ушла из-под ног", – сдерживая слезы рассказала Анна.

По словам Трегубенко, после этой беседы она осталась на улице с ребенком на руках. С тех пор молодая женщина снимает квартиру. Она одна растит сына.

Сложное материальное положение вынудило Анну продать питерскую квартиру, которую 10 лет назад на нее переписала бабушка. "Мне негде было жить, я поняла, что надо продавать. Да, – это не совсем правильно, да, — это любимый город бабушки, но, с другой стороны, она там крайне редко бывает. А еще ключи от этой квартиры были у половины города. Я не знаю, как отель на час использовалась эта квартира, или там были какие-то тусовки. Я неоднократно меняла замки", – оправдывалась внучка легендарной актрисы.

Трегубенко считает, что именно мать заставила бабушку судиться с ней из-за этой жилплощади. Она отметила, что на вырученные деньги приобрела квартиру в Московской области и готова забрать бабушку к себе.

Молодая женщина заявила, что из-за шумихи в прессе она не может устроится на работу. До судебного разбирательства у нее были неплохие варианты, однако, после того как история с питерской квартирой попала в прессу, ей вежливо отказали в трудоустройстве.

Ведущий Дмитрий Борисов отметил, что шумиха действительно не лучшим образом отразилась на репутации Трегубенко. "По тому, что есть про вас в публичном пространстве, даже у меня складывается впечатление, что вы – монстр!" – сказал шоумен.

В конце программы адвокат Федосеевой Шукшиной заявил, что рассказ Анны не совсем правдив. Артистка не дарила изворотливой внучке деньги, она дала доверенность на управление счетом, на котором оставалось полтора миллиона.

"Вы ей сказали, что вы являетесь квалифицированным инвестором, который будет эти деньги вкладывать, зарабатывать проценты и увеличивать ее состояние. Но, когда бабушка увидела, что ее банковский счет пуст, вот в этот момент возник тот конфликт, о котором вы рассказываете", – вывел Анну на чистую воду юрист.