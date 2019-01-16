Стало известно о расставании Маликовой с сыном миллиардера после провокации отца

Говорят, Стефания Маликова рассталась с сыном миллиардера Владимира Груздева Леонидом. По слухам, причиной послужили угасшие чувства.

750 миллионов долларов, 758-метровая квартира в Гранатном переулке за два миллиарда... Это и не только потеряла Стефания Маликова, после нескольких лет отношений расставшись с Леонидом Груздевым, сыном бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева, компетентно сообщает Super.

Первым звоночком о том, что в личной жизни дочери популярного исполнителя Дмитрия Маликова не все гладко, стали выходы Стеши в свет без возлюбленного. А ведь недавно девушка приковывала взгляды на ежегодном Балу дебютанток Tatler, когда свой первый вальс танцевала с Груздевым.

Светские сплетники упорно твердили, что свадьба не за горами – влюбленные успели познакомить родителей и семьями отдыхали на элитных курортах. Однако всему приходит конец, и вместо решения скрепить отношения официально Стефания и Леонид расстались. Как сообщает издание, причина банальна – любовь прошла. А еще якобы Стефания Маликова стала замечать, что возлюбленный уделяет ей крайне мало внимания.

После расставания с Груздевым дочь артиста удалила из своего аккаунта в Instagram их общие фотографии и стала писать интригующие посты. "Первый шаг, как ни крути, должен делать он, иначе вы рискуете поменяться местами. Поверьте, я знаю, о чем говорю. А это максимально испортит и начало отношений, и приведет к быстрому завершению", – дала совет подписчице Маликова.

Ранее маленькую провокацию устроил ее отец. Певец опубликовал фотографию, на которой запечатлел два яйца на красной салфетке, вырезанной в форме штанов. Поводом стала информация о том, что самым залайканным в мире снимком оказалось фото обыкновенного куриного яйца. Хулиганским кадром Маликов лишь хотел побить рекорд. Однако не все подписчики оценили задумку певца. Многие раскритиковали его за "пошлость" и "вульгарность".