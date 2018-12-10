Ангелоподобная дочь Маликова довела россиян до исступления

Дочь композитора Дмитрия Маликова разместила новую фотографию, на которой держит букет тюльпанов. Подписчики Стефании в Instagram не смогли пройти мимо такого милого снимка.

На фотографии девушка сидит на заднем сиденье машины и держит букет розовых тюльпанов. Стефания позирует перед камерой в обычной белой водолазке. В подписи к снимку она пожелала подписчикам хорошего понедельника.

Пользователи Сети одарили девушку комплиментами: "Какая же ты потрясающая, глаз не оторвать!", "Кто у нас тут такой сладенький", "Какая красивая!", "Очаровательная". Один из подписчиков сравнил ее красоту с этими цветами. "Милая, нежная и очаровательная, как этот букет тюльпанов в декабре!" – написал он.

Ранее дочь певца Дмитрия Маликова разместила снимок, где позирует в деловом костюме: белой блузке и пиджаке в клетку. В подписи к фото Стефания рекламирует известную компанию по производству средств для ухода за волосами. "Может быть, она родилась с этим волосами, а может…" – написала девушка.

Поклонники отметили, что прическа и наряд очень подходят Маликовой, и похвалили ее вкус: "Стеша! Нежнуля", "Красавица", "Шикарна!", "Чудесная!", "Стефания, Вы такая элегантная девушка", "Какой красивый цвет волос!"

Напомним, что Стефания Маликова учится в одном из крупнейших московских университетов. В то же время она успевает принимать участие в фотосессиях и появляться на важных светских мероприятиях. Многие пользователи обвиняют девушку в том, что она ведет слишком праздный образ жизни и старается выглядеть старше своих лет.