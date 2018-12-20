18-летней красавице Маликовой устроили жуткую травлю

Стефания Маликова стала объектом жесткой критики. 18-летнюю наследницу известной фамилии назвали "светской бесприданницей".



Поклонников у дочери известного музыканта Дмитрия Маликова, которой недавно исполнилось 18 лет, довольно много. Девушка активна и известна в интернете. В то же время под постами Стефании часто можно увидеть критические замечания.

На сей раз на юную красавицу напала известный блогер Лена Миро. Она решила высказаться по поводу внешности Стефании.

"Когда в российском интернете появилась девочка-подросток Стеша Маликова, я сразу сказала: "С таким форматом лица ее бабий век будет очень недолог. Из обаятельного подростка Стеша быстро превратится в уставшую женщину с тяжелым лицом". Так и случилось. Сейчас Стеше – 18. Ее некрасивое, но некогда обаятельное лицо утратило свежесть и отяжелело", – написала блогер.

Лена Миро утверждает, что во взгляде Маликовой читается "трудная судьба светской бесприданницы". Блогер приходит к заключению, что виноваты в этом родители Стефании. "Что ждет девочку, которая начала шастать по тусовкам, когда у нее еще не перевелись подростковые прыщи?" – задается вопросом Миро. "И кого в этом винить? Саму Стешу или все же родителей, которые на шестом десятке лет рожают ей суррогатного братика?" – пишет блогер.

Напомним, почти год назад в семье певца Дмитрия Маликова появился новый член семьи. Сына Марка ему и его супруге родила суррогатная мать. Недавно Стефания Маликова опубликовала совместное фото с младшим братом возле наряженной новогодней елки.