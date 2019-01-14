"Лучше стрела под бок": Садальский поиздевался над целующейся Федосеевой-Шукшиной
В своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram Станислав Садальский опубликовал коллаж, на котором изображены Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. На кадрах артистка запечатлена целующейся с продюсером, а также сам он, окунувший лицо в тарелку. Садальский не смог сдержать язвительного комментария.
"♥️ГЛАВНАЯ свадьба ушедшего года🔔Молодожены, несдержанные , кровь горячая, ну как не напиться в Новый год.. Будьте счастливы и живите долго... Хотя лучше старой жене стрела под бок, чем старик под боком (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Станислав Садальский.
Артист убежден, что свадьба Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной – пиар и фейк. Своим мнением Садальский поделился с многочисленными подписчиками вскоре после того, как стало известно, что пара официально оформила отношения. "Фейк. Алибасов слывет знатным пиарщиком, ему под стать только Максимка. Пусть развлекаются, и нам не скучно. Ждем с нетерпением НТВ, это надо все обсудить", – высказался актер.
Напомним, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина стали мужем и женой 20 ноября. Бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы. По словам артистки, свадьба была абсолютно спонтанной, но она об этом не жалеет.
Кстати, лидер группы "Ласковый май" Андрей Разин убежден, что брак – вынужденная мера, чтобы защитить права Лидии Федосеевой-Шукшиной в суде. Не секрет, что артистка конфликтует с родственниками. А еще он уверен, что актриса согласилась на брак с эпатажным продюсером, якобы чтобы не оказаться в доме престарелых.
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