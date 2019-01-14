Откровения о наркозависимости Пьехи взбудоражили народ

Певец поделился шокирующими признаниями. В своем Instagram-аккаунте Стас Пьеха подробно рассказал о времени, когда принимал запрещенные вещества.

Внук знаменитой исполнительницы Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого разместил в микроблоге видео, где ему 16 лет. На кадрах он вместе с бабушкой участвует в съемках передачи. В подписи к ролику Стас рассказал о том, как жил в то время.

Пьеха перечислил неполный список тех наркотических веществ, которые употреблял. "К тому времени я практически не питался и весил около 49 кг...", – признался артист (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).

Певец добавил, что нередко случалось, что у него отнимались ноги и он был вынужден сидеть, поскольку не мог передвигаться, пока не пройдет действие наркотика. "К тому времени я уже употребляю пятый год", – сообщил Пьеха, приведя в ужас своих поклонников.

По словам Стаса, через полгода после съемок данной программы из-за очередной передозировки случился пожар. Молодого человека доставили в больницу в Москве. "В свою первую наркологическую клинику, на станции метро Академическая, и начнется долгий, очень безнадежный и мрачный период поиска исцеления...", – рассказал певец. В итоге 38-летний Пьеха отметил, что на поиск реально работающей методики у него ушло больше 20 лет.

Поклонники артиста пришли в шок от прочитанного. Ведь многие из них не знали, что их кумир был наркозависимым. Тем более – с такого раннего возраста. Отметим, певец и ранее говорил о пагубной зависимости, но так подробно, пожалуй, в своем микроблоге написал о страшном периоде жизни впервые.

"Вы бывший наркоман?! В голове не укладывается…", "Для меня это новость. Слава Богу, что встал на истинный путь! Здоровья Вам!", "Жесть! Даже не верится, что у внука Эдиты Пьехи были такие моменты в жизни!?!", "Читаю и плачу, найти в себе силы дальше жить и творить...", "Я в шоке, такой красивый, подкачанный, жизнерадостный, интересный мужчина – именно такие мысли у меня были всегда, глядя на Стаса, а тут оказывается он прошел такой жизненный путь!" – высказались пользователи соцсети. Поклонники поблагодарили Пьеху за откровенность.