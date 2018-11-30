"Мне должны": любящий халяву Пьеха трясет с родных роскошный подарок

Певец уже решил, какой презент хочет получить на Новый год. Стас Пьеха признался, что мечтает об iPhone X.

Артист может себе позволить купить новую модель айфона, но делать этого не собирается принципиально. По словам Пьехи, он ждет смартфон в подарок только от близких ему людей.

"У меня есть все, что я хочу, кроме десятого айфона... Мне его должны подарить… Я же артист, мне хоть какая-то халява должна быть?", – приводит слова исполнителя сайт "Комсомольская правда". Если же получить желаемый презент не удастся, звезда продолжит пользоваться айфоном старой модели.

Стас добавил, что не планирует объявлять сбор средств среди фанатов, передает Teleprogramma.pro. А если телефон все-таки ему подарят, певец обещает сделать отличные снимки в отпуске из теплой страны, куда он собирается улететь после всех праздничных мероприятий.

Артист заявил, что и сам не останется в долгу перед близкими. Он уже приготовил часть подарков семье. "Кое-что уже купил сыну, бабушке, маме, сестре, племяннице", - отметил Пьеха.

Напомним, в октябре поклонники забеспокоились о самочувствии Стаса. Певец был госпитализирован из-за проблем с поджелудочной железой. Как рассказал артист, после приступа панкреатита он решил изменить свои привычки и рацион питания.