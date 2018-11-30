"Мне должны": любящий халяву Пьеха трясет с родных роскошный подарок

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Пятница 30 ноября
Лента новостей
16:23
50-летняя Стриженова выглядит выглядит ровесницей дочери
15:38
Самый крупный подросток сбросил 100 килограммов
14:59
Володин назвал виновника церковного раскола на Украине
14:56
Уголовник Саакашвили собирает новый Майдан
14:49
Москва разрешила Лондону вводить санкции без повода
14:10
Пострадавшего из-за загула с неграми Макрона проигнорировали в Аргентине
14:09
В Чебоксарах учительница на внедорожнике сбила школьника
14:03
Москва жестко ответила на новую провокацию Киева
13:53
Чай без заварки: Захарова с издевкой прошлась по сгинувшим Скрипалям
13:25
"Уберите эту зеленую какашку!": Бородина поставила ультиматум беременной Тодоренко
13:07
Эксперимент "Дни.ру": Силиконовые девушки светятся в темноте
13:02
Украинцев лишают безвиза после дерзкой провокации Порошенко
12:55
Малахов спас от расстрела осужденную Цымбалюк-Романовскую
12:53
По центру Киева прошли радикалы с факелами
12:48
Москвичам угрожает резкое облысение
12:17
Украинские силовики вломились в дом предстоятеля Киево-Печерской лавры
12:16
Порошенко униженно лебезит перед Трампом
12:13
В Москве задержали сына Игоря Талькова
12:02
Известная певица засветила ягодицы перед публикой
11:48
"Кормилицу застудишь": Волочкова в одной шапке елозила по сугробу
11:46
"Куда это годится?!": Николаев не смог досмотреть шоу о Фриске
11:43
В поломке самолета Меркель усмотрели криминальный след
11:43
Обнаглевшая Мэй напала на Путина из-за украинских кораблей
11:35
Кто настоящие "хозяева" президентов постсоветских стран
11:29
Основатели бренда Misha Combearzon разденут и оденут звезд в Сочи
11:22
Главные события Москвы
11:12
Глушаков наплевал на агрессивного фаната
11:09
Опозоренная в Керченском проливе Украина решилась "дать по морде" России
10:49
Павел Прилучный потерял близкого человека
10:44
Украина закрыла въезд в страну для мужчин из России
10:38
Пляж и танцы: фантастические новогодние каникулы во Вьетнаме
10:24
Известный бандит с семьей погиб в жутком ДТП под Челябинском (видео)
10:21
Конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон отследили по дням
10:15
Малахов свел Солнцева с беременной любовницей Серова
10:08
Москва представила новые возможности для туристов из Испании на IBTM World 2018
10:06
Бездомного отправили в колонию за кражу в храме
09:59
Под Москвой букмекеров ограбили на четверть миллиона
09:56
Авария на борту перепугала суровую Меркель
09:48
В Башкирии иномарка сбила пешехода и врезалась в столб
09:41
Десятки животных погибли при пожаре на ямальской ферме
09:35
Россия вывела на орбиту три военных спутника
09:33
"Я уже лапки опустила": Заворотнюк о распавшейся семье
09:22
Всплыли грязные тайны вышедшей за короля российской модели
09:02
Летучая в откровенном наряде восхитила на красной дорожке
08:58
Растерянная овца едва не устроила аварию на МКАД (видео)
08:44
"Это самоубийство": хамоватого Трампа довели до ручки
08:32
Николаев оказался на грани развода
08:26
Российская фигуристка крупно опозорилась на соревновании
08:08
Военное столкновение Сирии и Израиля сняли на видео
22:01
55-летний Тарантино впервые женился
21:58
Умер знаменитый отечественный футболист
21:56
Галкин сделал интимную стрижку и побрил грудь перед сексом с бабушкой
21:50
Саммит G20 под угрозой срыва после наглой выходки Трампа
21:49
Оставшегося в одиночестве Фадеева окручивает любовница Серова
21:43
В "Октябре" прошла премьера молодежной экшн-комедии “Все или ничего”
21:43
Есть убитый: в Краснодаре произошла перестрелка с полицейскими
21:31
Под Нижним Новгородом трое пьяных мужчин устроили погром
21:21
Грязно оскорбивших россиян Ротару и Вайкуле отправили в одно место
21:17
В Сургуте грабитель убежал из банка с пустыми руками
21:07
"Как в гробу!'': усыпанный цветами Козловский переполошил народ
20:46
Под Москвой при пожаре погибли дети
20:44
Трамп признал Крым российским
20:33
Пышногрудая телеведущая ненароком показала свое укромное местечко
20:31
Дайнеко подло обошлась с по уши влюбленным Воробьевым
20:23
Под Астраханью два вора вскрыли 33 гаража
20:18
Казахстан и Россия обсудили результаты стратегического партнерства
20:16
В Ижевске мужчина убил ножом собутыльника
20:03
В Татарстане мужчины пытались разобрать поезд
20:03
"Симулировала оргазмы": преданный любимой женщиной Солнцев убит горем
19:46
Простофиля Трамп наплевал на важную встречу с Путиным
19:29
Житель Ишима поплатился за контрафактный спирт
19:17
Бондарчук открыто заявила о любовнике
19:15
В Омске пьяный водитель сбил пенсионерку
18:41
С Розенбаумом во время полета случилось ужасное
18:35
Изувечившего любовницу участника "Дома-2" выкинули из шоу
18:31
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 ноября 2018 года
18:05
Сыну Рудковской и Плющенко срочно потребовался врач
17:54
Лавров раскрыл коварные планы Запада в Крыму
17:51
"Училась ходить заново": откровения пережившей клиническую смерть Понаровской
17:28
Всплыли шокирующие данные о сыне Яковлевой
17:08
Есть угроза взрыва: под Нижним Новгородом загорелся бензовоз
17:08
Истинная причина поспешной женитьбы Табакова на Зудиной
17:00
Алчный Порошенко решил заработать на военном положении
16:46
"Достоинство подпрыгивало": пышная Чехова дала хаму по наглой морде
16:32
Борисов "слил" интимное видео Алибасова и его жены
16:28
Захарова врезала униженной Меркель
16:27
Солнцев рассказал о любовнице после грязной драки с женой-старушкой
16:26
В Ростове нашли трупы двух мужчин
16:13
Удерживающий ребенка Кержаков с треском провалился
16:06
"Обожаю всех": растаявшая Лобода в восторге от черных красавцев
15:45
Туктамышева высмеяла Неймара за актерские выходки
15:44
77-летняя Чурсина в ужасе бежала от бессовестного Малахова
15:44
Порошенко сделал пугающее заявление про соль и спички
15:28
Перепутали с Биланом: знаменитого певца обокрали посреди улицы
15:24
Подробности жуткой аварии с автобусом в Москве
15:02
Степаненко хочет отнять у Петросяна все деньги
15:01
Солнце сожжет Землю: определена дата конца света
14:46
Кейт Миддлтон разрыдалась из-за требований своенравной Меган Маркл
14:43
Беспомощный Трамп включил дурака перед встречей с Путиным
14:40
"Не надо меня утешать": Ургант плачет от страшного диагноза
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Похоронивший Фриске Шепелев вышел в свет с любовницей и двумя детьми
"Против телебезобразия": народ пошел войной на циничных Борисова и Малахова
Грязно оскорбивших россиян Ротару и Вайкуле отправили в одно место
"Кормилицу застудишь": Волочкова в одной шапке елозила по сугробу
Истинная причина поспешной женитьбы Табакова на Зудиной
"У нее отказали ноги": мать рассказала о состоянии Бузовой
Шоу-бизнес

"Мне должны": любящий халяву Пьеха трясет с родных роскошный подарок

Стас Пьеха. Фото: www.globallookpress.com
Певец уже решил, какой презент хочет получить на Новый год. Стас Пьеха признался, что мечтает об iPhone X. 
прочитано 196 раз

Артист может себе позволить купить новую модель айфона, но делать этого не собирается принципиально. По словам Пьехи, он ждет смартфон в подарок только от близких ему людей.

ПО ТЕМЕ

"Урока мне хватит": госпитализированный Стас Пьеха сделал заявление

"Три реанимации и инфаркт": Стас Пьеха чудом остался жив

 Стас Пятрасович Пьеха

Стас Пятрасович Пьеха певец, поэт, стилист-парикмахер

"У меня есть все, что я хочу, кроме десятого айфона... Мне его должны подарить… Я же артист, мне хоть какая-то халява должна быть?", – приводит слова исполнителя сайт "Комсомольская правда". Если же получить желаемый презент не удастся, звезда продолжит пользоваться айфоном старой модели.

Стас добавил, что не планирует объявлять сбор средств среди фанатов, передает Teleprogramma.pro. А если телефон все-таки ему подарят, певец обещает сделать отличные снимки в отпуске из теплой страны, куда он собирается улететь после всех праздничных мероприятий.

Артист заявил, что и сам не останется в долгу перед близкими. Он уже приготовил часть подарков семье. "Кое-что уже купил сыну, бабушке, маме, сестре, племяннице", - отметил Пьеха.

Напомним, в октябре поклонники забеспокоились о самочувствии Стаса. Певец был госпитализирован из-за проблем с поджелудочной железой. Как рассказал артист, после приступа панкреатита он решил изменить свои привычки и рацион питания.

Автор: Валерия Нарская30 ноября 2018, 16:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошное тело Пьехи поражает воображение

567

комментарии

Политика

Москва разрешила Лондону вводить санкции без повода
Чай без заварки: Захарова с издевкой прошлась по сгинувшим Скрипалям
Украинцев лишают безвиза после дерзкой провокации Порошенко
Порошенко униженно лебезит перед Трампом

Шоу-бизнес

Известная актриса превратилась в чудовище (видео)
"Он огромный!": народ в изумлении от внука Марии Шукшиной
Беременная любовница Киркорова накинулась на ошеломленного Малахова
Аллегрова чудом избежала смерти при крушении вертолета

Проишествия

Известный бандит с семьей погиб в жутком ДТП под Челябинском (видео)
Военное столкновение Сирии и Израиля сняли на видео
Лицо девушки превратилось в шар из-за краски для волос
Падение гигантского рекламного щита на прохожих попало на видео

Lifestyle

Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Опубликовано необычное видео со съемок "Игры престолов"
Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
Скончался известный певец Михайлов
Шоу-бизнес

"Кормилицу застудишь": Волочкова в одной шапке елозила по сугробу

Балерина вышла на улицу без трусов
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон встретилась с любовницей принца Уильяма

Правда раскрылась на студенческой вечеринке
Спорт

Российская фигуристка крупно опозорилась на соревновании

Видео инцидента она опубликовала на своей странице в Instagram
Шоу-бизнес

Малахов спас от расстрела осужденную Цымбалюк-Романовскую

Телеведущий помог оболганной пианистке

Гороскоп

Астрологический прогноз с 26 ноября по 2 декабря
Совет на выходные
Надежды нет: Джигарханяну поставили смертельный диагноз
Никому не под силу: Яковлева тщетно спасает покалеченного сына

Фоторепортажи

50-летняя Стриженова выглядит выглядит ровесницей дочери
Летучая в откровенном наряде восхитила на красной дорожке
Playboy назвал девушкой года 44-летнюю мать шестерых детей
Запретные фото вышедшей замуж за короля победительницы конкурса "Мисс Москва"

Спорт

Глушаков наплевал на агрессивного фаната
Российская фигуристка крупно опозорилась на соревновании
Туктамышева высмеяла Неймара за актерские выходки
Медведева довела до слез соперницу по Гран-при

Регионы

Стреляйте в русских: сенсационные подробности украинской провокации
В Дагестане пытались убить известную певицу
Бесследно пропала звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
Обвиняемых в изнасиловании дознавательницы решили выпустить на свободу
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru