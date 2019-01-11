"Это бред": подруга Муцениеце отказалась от обвинений в адрес Прилучного
Информация об избиении известным актером Павлом Прилучным своей супруги Агаты Муцениеце появилась 11 января в СМИ. Журналисты сообщали со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что тревожный звонок поступил от подруги Агаты – и по совместительству пиар-менеджера – Мариам Халиловой.
Однако сама Мариам позже решила отказаться от своих слов. "Сейчас мы разбираемся по поводу того бреда, что был написан. Созвонилась с журналистом, который написал, будет решать, что делать, ведь все это преследуется законом. Да, у Агаты и Павла все хорошо", – приводит слова Халиловой StarHit.
Как ранее писали Дни.Ру со ссылкой на "Комсомольскую правду", наряду полиции 28 декабря пришлось срочно выезжать в подмосковный особняк Прилучного. Стражей порядка вызвала подруга жены актера Агаты Муцениеце: женщина утверждала, что Павел запер супругу дома и избивает ее.
Как рассказали в полиции, Халилова почти кричала в трубку, что Муцениеце избивают до полусмерти. Однако, когда стражи порядка прибыли в особняк, пострадавшая отказалась от медицинской помощи и фиксации побоев. Комментировать ситуацию с вызовом полиции Прилучный и Муцениеце отказались. Агент Павла подчеркнула, что такого рода инциденты актер оставляет без комментариев.
Разлад в отношениях Павла и Агаты наметился летом. Однако пара быстро помирилась. Прилучный тогда признал, что и он, и Агата – люди вспыльчивые, ревнивые и влюбленные. Они не раз собирались разводиться, и даже били посуду. По мнению Прилучного, это нормально для отношений, которые длятся более 3 лет.
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