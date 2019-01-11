Полиция спасла Муцениеце от разъяренного Прилучного

Наряду полиции пришлось срочно выезжать в подмосковный особняк Прилучного перед самым Новым годом. Стражей порядка вызвала подруга жены актера Агаты Муцениеце: женщина утверждала, что Павел запер супругу дома и избивает ее.

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