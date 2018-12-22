Красавчик Прилучный проиграл Пьехе в битве за секс

Популярный актер Павел Прилучный признан одним из самых сексуальных мужчин России 2018 года. В битве между ведущими мачо российского шоу-бизнеса Павел уступил лишь двоим из них.

Ежегодный предновогодний опрос, проведенный известным изданием, определял лидеров сразу в нескольких категориях. Павел Прилучный занял третью строку в рейтинге "Самых сексуальных".

Компанию Прилучному составили Алексей Воробьев, обогнавший "Мажора" на одну позицию, а также занявшие места пониже Егор Крид и актер Милош Бикович.

А победил в этой категории победил Стас Пьеха. Свою симпатию артисту выразили 43,51 % читателей "Комсомольской правды". Певец такому результату весьма удивился. Тем не менее, артист от души поблагодарил своих поклонников, которые так активно за него голосовали.

"Спасибо, что выбрали меня самым сексуальным мужчиной этого года. Это, конечно, спорный вопрос, но раз вы так считаете, я с вами спорить не буду. Еще раз спасибо все, кто голосовал, я вас не подведу", - сказал Пьеха.

Немного уступивший Стасу Павел Прилучный с 2011 года женат на Агате Муцениеце. В 2013-м у пары родился сын Тимофей, а в марте 2016-го появилась на свет дочь Мия. Актеры не особенно скрытны, они часто делятся семейными видео и фото в Сети.

Летом этого года в звездном семействе наметился разлад. Супруги даже разъехались. Но разлука длилась всего неделю: встретившиеся для того, чтобы "попрощаться навсегда" Павел Прилучный и Агата Муцениеце больше не расставались. Реакции Прилучного на призовое место в рейтинге секс-символов пока не поступало.