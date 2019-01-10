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Шоу-бизнес

У ТНТ большие проблемы из-за глумления над памятью национального героя

Кадр youtube.com
Исполнители юмористических номеров – в том числе шоу Comedy Woman на ТНТ – переходят всякие границы. Ответственность за глумление над памятью героя СССР должны понести не только авторы скетча и актеры, но и руководство телеканала.
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Уровень юмора на российском телевидении очевидно низок, эксперты давно не питают иллюзий по поводу качества шуток. Однако некоторые исполнители, как Comedy Woman например, удивляют даже на этом общем неблагоприятном фоне.

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"Эта шутка про Героя Советского Союза генерала Карбышева, который был зверски замучен фашистами, уже переходит всякие грани. Я считаю, что и канал, и программа, и автор шутки, и девушки, которые участвовали в этом номере, должны принести публичные извинения за то, что поглумились над героем войны", – заявил "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Эксперт отмечает, что видео Comedy Woman снято несколько лет назад. Тем не менее если сегодня оно привлекло внимание широкой общественности и обсуждается в Сети, то всем причастным нужно ответить за этот отвратительный поступок.

Напомним, во время выступления Comedy Woman одна из артисток рассказала, что холодок по спине у человека происходит от того, что это дух Дмитрия Карбышева обнимает его сзади. Шутка вызвала громкий смех в зале.

Генерал Дмитрий Карбышев был военным инженером. В последний год войны он попал в плен и оказался в нацистском концлагере. Фашисты вывели раздетого генерала на февральский мороз и поливали водой до тех пор, пока он не превратился в глыбу льда. Эксперты предполагают, что большинство участников различных шоу на ТНТ даже не слышали эту историю. 

Инцидент вызвал множество негативных откликов в адрес Comedy Woman. Многие россияне считают, что автора и исполнителя подобных шуток в шоу необходимо наказать. По мнению пользователей, в России не хватает закона, пресекающего подобный юмор.

Автор: Андрей Евлампиев10 января 2019, 16:11
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